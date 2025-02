Vecinos y comerciantes del Casco Antiguo de Badajoz piden tener serenos en el barrio

Hace tres cuartos de siglo que en Badajoz no se escucha el pito de un sereno. Fue sobre los años 50 cuando esta figura que ... vigilaba de noche para dar seguridad a las calles dejó de existir en la capital pacense. Ahora los vecinos y los comerciantes del Casco Antiguo quieren que vuelva a patrullar.

Los futuros serenos, probablemente, no usarían silbatos para alertar del peligro sino teléfonos móviles, pero el objetivo sería el mismo, dar seguridad a las noches.

La propuesta ha surgido en la comisión que se ha creado en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. Esta entidad ha reunido a vecinos y comerciantes de la zona para elaborar una serie de propuestas ante «la degradación que está teniendo el Casco Antiguo».

«Los serenos darían seguridad a los vecinos y a los visitantes y no es una medida cara», asegura Emilio Doncel

Emilio Doncel, miembro de la Económica y portavoz de la nueva comisión, ha indicado que la propuesta se los serenos surge porque daría seguridad a los vecinos «y no es una propuesta cara». Badajoz no sería la primera ciudad en recuperar a los serenos. Esta figura se ha reinstaurado como forma de dar seguridad, y también como atractivo turístico, en localidades como Gijón o Murcia.

En cuanto a seguridad, Doncel ha denunciado que los vecinos y los comerciantes saben dónde están los numerosos puntos de venta de droga del centro y que no entienden que no se intervenga. Denuncian que las cámaras de seguridad que se instalaron no están funcionando y piden más presencia policial.

Otra prioridad para la comisión del Casco Antiguo es aumentar las plazas de aparcamiento en el centro. Doncel denuncia que los vecinos no pueden vivir en una zona sin aparcamientos y los visitantes no vendrán si no tienen donde dejar el coche.

La comisión calcula que el barrio ha perdido 300 plazas debido a la plataforma única «y debían crear aparcamiento antes de eliminarlo». Ante esto piden soluciones urgentes y no «parches» como los estacionamientos del Palacio de Godoy que solo tienen 60 espacios.

Quién forma parte de la comisión

La comisión del Casco Antiguo se creó en enero. Cuenta con representantes de la Económica, como Emilio Doncel o Cristina Herrera; Javier Fuentes, presidente de la Asociación de Vecinos; Emilio Vahí, presidente de la asociación de comerciantes del barrio; los arquitectos Julián Prieto y Jaime Olivera y el abogado José Ramón García Salas, todos con viviendas o comercios en la zona monumental.

Además de seguridad y aparcamientos piden que se consolide el consorcio del Casco Antiguo, que haya un plan que marque las prioridades en la zona o que se atraiga vecinos a la zona. En este ámbito proponen que la Inmobiliaria Municipal construya promociones y rehabilitar las casas desocupadas. También piden que la fibra óptica se extienda a todas las calles y mejorar iluminación y limpieza.

El primer paso de la comisión será entregar sus propuestas a todas las candidaturas que se presentan a la Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz: por el momento ya tienen tres reuniones con partidos políticos y su esperanza es que, si les gustan las ideas, las incluyan en sus programas electorales.