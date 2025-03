Vecinos del Cerro del Viento, en Badajoz, piden bandas reductoras para evitar choques

Ocurrió un martes por la tarde, justo a la hora en la que los niños salían de catequesis. Eran las seis de la tarde cuando ... un motorista voló por los aires frente a la parroquia del Cerro del Viento. «Nos llevamos un susto enorme porque quedó tendido en el suelo. Hubo una persona que le dijo que no se moviera y que no se nos ocurriera quitarle el casco. Quería evitar posibles daños».

Quien explica lo sucedido es Valeriano Domínguez Toro, el párroco de un templo frente al que se producen casi a diario frenazos de vehículos que a punto están de chocar junto a la enorme rotonda que fue inaugurada no hace demasiados meses.

«La moto procedía de la fuente que hay junto al centro de salud y se dirigía hacia la nueva rotonda cuando se encontró en el camino con una furgoneta que no había respetado las señales de 'Ceda el paso'», detalla José Antonio Díez Carpio, uno de los vecinos que viven frente a la glorieta.

Su piso está en los altos del bazar chino y hace dos semanas presenció en directo un accidente que, según dice, podría repetirse en cualquier momento con consecuencias fatales. «Ese día la moto chocó contra la rueda delantera de la furgoneta y el chico salió despedido. Menos mal que llevaba el casco, aparentemente no tenía lesiones graves».

En ese caso fue la furgoneta la que no respetó la señal. «Pero yo veo que, sobre todo las motos, no respetan las señales de Ceda el paso cuando llegan a ese cruce. La obligación de parar la tienen quienes bajan por la calle Antonio de Chaves, pero hay muchos conductores que no frenan porque piensan que tienen preferencia».

Tal vez esa fuese la razón del accidente que presenció. Y tal vez ese sea el motivo de los frenazos que escucha a diario. «Hay dos señales de 'Ceda el paso' verticales y otras dos pintadas en el suelo, pero los conductores ven una avenida larga y piensan que tienen preferencia».

Alertar del peligro

Explica José Antonio que en las horas de mayor tráfico es habitual observar este tipo de maniobra indebida, razón por la que ya ha telefoneado a la Policía Local para alertar del peligro y solicitar que sea colocada una banda de caucho en la calzada que obligue a los conductores a circular más despacio. «Hay coches que bajan a una velocidad enorme y no miran hacia la derecha, cualquier día vamos a tener un accidente serio».

«A mí me dio miedo que ese chico que iba en la moto se hubiese quedado parapléjico porque cayó con la cabeza y un mal golpe en el cuello puede ser fatal. Pero ya que ese día no sucedió, sería bueno que estudiaran ese cruce y le pusieran solución».

En dirección prohibida

El peligro de colisión preocupa a este vecino, pero no es ese el único riesgo que observa. Desde su balcón también ve que algunos coches que ingresan en la rotonda después de subir por la calle El Viento, al llegar a la señal de Stop rodean la glorieta como si fuese una rotonda, circulando en sentido contrario en el tramo por el que bajan los vehículos procedentes de Antonio de Chaves. De ese modo evitan tener que avanzar hasta la fuente que hay junto al centro de salud para hacer allí un giro de 180 grados y volver a la rotonda de partida.

Igualmente resulta frecuente ver que algunos residentes de la calle Antonio de Chaves (la calle que sube desde Damián Téllez Lafuente) o en calles perpendiculares tomen ese vial de sentido único en dirección contraria para acceder a sus garajes, una maniobra en la que se encuentran de frente con los vehículos que circulan correctamente.