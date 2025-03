Los vecinos del centro piden que el refuerzo policial llegue cuanto antes

NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Jueves, 30 de noviembre 2023, 07:25 Comenta Compartir

Toni Márquez vive en el Casco Antiguo desde hace 11 años. «Y nunca he tenido miedo hasta ahora, sobre todo por mi hija». La ... niña, de 9 años, iba desde su casa a su colegio y a sus actividades extraescolares sola a veces, porque está muy cerca. «Ya no me atrevo ni que vaya a la tienda y la tengo a cien metros de casa», lamenta su madre, que ruega que la promesa de incrementar la presencia policial en el barrio se cumpla lo antes posible.

El caso de Toni es muy común los últimos meses en el Casco Antiguo de Badajoz, donde se han dado robos y también agresiones a vecinos, incluso a un niño de solo 12 años cuando volvía del instituto. La alarma ha aumentado tras la racha de robos en negocios de la zona y por la advertencia de varios centros educativos, que han pedido a los padres que incrementen la vigilancia de los niños y que no les dejen ir solos. En concreto el Conservatorio Profesional Juan Vázquez y la escuela Iniciativas Musicales han lanzado esta advertencia tras incidentes entre su alumnado. La Escuela Oficial de Idiomas también ha pedido mayor seguridad en el Casco Antiguo. Este miedo, y la movilización de los vecinos, que presentaron más de 1.500 firmas pidiendo seguridad en el centro, ha logrado una respuesta de las autoridades, que han prometido un plan coordinado entre la Policía Nacional y la Policía Local. Este lunes se reunieron el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, junto a distintos responsables de las fuerzas de seguridad. Se comprometieron a incrementar la presencia policial en la zona de forma inmediata y reforzar las comisarías de la plaza Alta y la calle Montesinos. Noticia relacionada Los sindicatos dicen que no hay suficientes policías en Badajoz «Hace muchísima falta, pero no que se den un paseo por las calles, sino que estén aquí. Desde que cerró la comisaría de la calle Montesinos el barrio ha empeorado mucho. Necesitamos policías aquí, a diario, que se vean y que hagan su trabajo», añade Manuela (nombre ficticio). Esta vecina ha tenido varios conflictos con jóvenes que cometen vandalismo en la zona de la plaza de Santa María, uno de los lugares donde hay más quejas vecinales y que está a solo unos metros de la comisaría. El anuncio ha sido acogido con escepticismo entre los vecinos y comerciantes del barrio, aunque esperan que sea cierto. «Nos alegra que lleguen más efectivos, pero creemos que es un parche», asegura Pedro Centeno, portavoz de Proccab (la plataforma por la recuperación, el ocio y la convivencia del casco antiguo de Badajoz). Esta agrupación, de reciente creación, une a vecinos, hosteleros, comerciantes y otras entidades como la Asociación Cívica, Amigos de Badajoz o la Fundación CB. Los comerciantes han recibido con escepticismo el anuncio de las autoridades «Es un parche porque creemos que hay un déficit crónico de efectivos policiales en Badajoz, faltan unos 300, así que pueden reforzar la presencia ahora, pero no de forma continua», dice Centeno. Los sindicatos de la Policía Nacional y Local también han denunciado que no cuentan con suficientes efectivos en Badajoz para llevar a cabo esos refuerzos. Por otra parte el portavoz de Proccab añade que la presencia policial se recibe «con agrado, pero ese no es el único problema». Centeno explica que hay un problema de fondo en el barrio, «los edificios en ruinas y los solares que son un refugio para el narcotráfico». Precisamente este jueves un grupo de vecinos van a presentar 107 denuncias ante el Ayuntamiento sobre propiedades en malas condiciones en el Casco Antiguo. «Tenemos cámaras de seguridad y no ha mejorado nada. Se está peor ahora en el Casco Antiguo que hace 10 años», asegura Toni Márquez. Otro vecino, Juan Ramón Bejar, está de alquiler y se está planteando buscar vivienda en otro barrio. «Me encanta el centro pero ya no vas tranquilo y, si tuviese hijos, no viviría aquí, lo tengo claro». El narcotráfico es la mayor queja de los vecinos. La presencia de numerosos puntos de venta de drogas en el barrio hacen que el trasiego de drogodependientes sea constante. Como publicó HOY no solo se trata de toxicómanos de la ciudad, sino que llegan 'cundas' (taxis de la droga) de otras ciudades. Luis Pacheco, portavoz de la plataforma SOS Casco Antiguo, asegura que recibe el anuncio de las autoridades «con incredulidad absoluta». Este vecino se justifica por las contradicciones de los políticos las últimas semanas, ya que primero anunciaron un plan de seguridad, pero luego insistieron en que no es necesario porque el barrio es seguro e incluso tacharon de alarmistas a los que lo pedían. «Esto va a durar 15 días, como suele ser habitual. Lo que nos preguntamos es dónde está la comisaría conjunta, dónde está la policía de barrio, dónde están las patrullas en bicicleta, dónde está la reapertura de la comisaría de Montesinos, la de San Roque, la de la Plaza Alta... Eso es lo que nos preguntamos»,

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión