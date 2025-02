Los vecinos del Casco Antiguo presentarán otras 90 nuevas denuncias por propiedades en mal estado

Los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz ultiman 90 nuevas denuncias por inmuebles ruinosos para presentarlas ante el Ayuntamiento. Se sumarán al centenar que ya entregaron los habitantes del centro histórico en la Oficina de Disciplina Urbanística en noviembre. Los vecinos llevan años solicitando ... la intervención del Ayuntamiento o pidiendo al dueño de la propiedad que actúa, pero sin resultado.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha explicado que están estudiando el centenar de denuncias que se pusieron en noviembre. En su día aclaró que en su mayoría se trataba de solares. El concejal asegura que los están viendo habitualmente y los tienen «bastante controlados y están en buen estado». En relación a las propiedades que no se encuentran en una buena situación, el Consistorio afirma haber mandado un requerimiento a los propietarios para que los limpien.

En este sentido, Carlos Urueña ha detallado que en el Ayuntamiento y desde el servicio de Urbanismo tienen «bastante controlada toda la zona», y que van haciendo unos estudios por manzanas para ver los edificios en mal estado.

Urueña considera que la solución a los solares en mal estado «no es el catálogo de ruinas»

«¿Eso es un catálogo completo del Casco Antiguo? Pues no, pero el catálogo se hará. Ahora mismo eso no es el problema del Casco Antiguo desde mi punto de vista», ha sostenido, para concluir que «el problema es otro o son otros».

Posible solución

El concejal de Urbanismo ha considerado que la solución a las viviendas que están vacías o en estado ruinoso en el centro histórico de la ciudad «no es el catálogo de ruinas», el cual «lo que te dice es en el estado en el que están las edificaciones y ya está», de modo tal que «para poder solucionar ese problema se necesitan otras iniciativas, que son mucho más potentes».

Para el edil, «solo hay que pensar qué cantidad de dinero tendríamos que invertir el ayuntamiento para poder expropiar, como se nos está pidiendo que se expropien esos espacios», cuando «realmente» no es algo que pueda hacer el consistorio «solo, ni siquiera con otras administraciones».

«Vamos a pensar de cuántas viviendas podemos estar hablando ahora mismo que están en ese estado», ha reconocido, para admitir que es algo «mucho más complejo» y «para esas cosas no hay soluciones fáciles, sería mentir».

Urbanismo analiza qué propiedades están en mal estado o en ruinas, después envían sus informes y expedientes a los dueños.

Abandonadas o herederos desconocidos

No obstante, el concejal ha aclarado que hay muchas que no tienen dueño, que están abandonadas o que son de herencias que no se sabe de quién son. «Es un tema bastante complicado y en lo que estamos trabajando ahora mismo», ha espetado Urueña en declaraciones a los medios.