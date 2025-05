Los vecinos de la calle Carvajal de Badajoz exigen que se renueven la calzada y las aceras

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 24 de noviembre 2021, 07:47 Comenta Compartir

Tropezar en un agujero de la acera y agarrarse a la valla de alguna casa para no irse al suelo. Es una práctica habitual en la calle María Luisa de Carvajal, en el barrio de Pardaleras. Los vecinos de esta zona están observando con impotencia la campaña de arreglo de aceras y asfaltado del Ayuntamiento de Badajoz y exigen que llegue a su calle, que no ha recibido mantenimiento en más de 30 años.

Una de las personas más afectadas por esta situación es María Elena Fonseca. Vive en la calle María Luisa de Carvajal desde hace 33 y no recuerda ninguna reparación en ese tiempo. El problema es que en la actualidad sufre una discapacidad del 65% debido a una lesión en la pierna. «Para mí es muy difícil moverme por aquí, ando fatal», se lamenta. Teme sufrir una caída, hasta ahora ha tenido varios tropezones, «pero he logrado agarrarme a algo antes de caer».

Los residentes también denuncian que las aceras son demasiado estrechas y no pueden pasar los carritos de los niños

La calzada de esta calle está llena de agujeros. Además se han realizado varias obras en las tuberías que han abierto huecos y grietas. El asfalto, en general, está tan gastado que se suelta en gravilla en numerosos puntos. Otro obstáculo para los vecinos son las aceras, que nunca se urbanizaron, por lo que son de hormigón. Este material está roto o desnivelado en muchos puntos.

«Yo he tenido que echar parches de hormigón en mi acera, delante de mi casa, porque había huecos y se metía el agua en la vivienda cuando llovía», explica Casilda Caramelo, que vive en María Luisa Carvajal desde el año 2005. No es la única residente de la zona que ha tenido que hacer lo mismo, varios han realizado reparaciones por su cuenta para tapar los agujeros con parches.

30 años de espera

«Que yo recuerde, más de 30 años que aquí no se pone en pie el asfalto ni una obra para las aceras», confirma José Antonio Caldito, otro vecino de esta calle. «Está deteriorada, hay muchos socavones y las aceras no son las adecuadas para la seguridad de las personas mayores que viven aquí, hay muchas. Tampoco para los que tienen niños con carrito o que van con el carro de la compra, que no entran en las aceras».

Este pacense señala en su queja otro de los problemas que lamentan los vecinos. Afirman que las aceras son demasiado estrechas, y además las farolas reducen aún más el paso en varios puntos. Eso hace imposible que pueda pasar alguien en silla de ruedas o con un carro. De hecho, es una imagen habitual ver a los padres con los cochecitos o a los vecinos con carros de la compra transitando por la calzada y, cuando pasa un coche, se refugian en el borde de la carretera.

Jose Antonio Caldito asegura que se ha puesto en contacto con responsables municipales y María Luisa de Carvajal no está en las lista de las calles que prevén remodelar. «Mientras que están asfaltando calles a las que no les hace tanta falta».

Actualmente el Ayuntamiento está realizando una fuerte inversión en asfaltado y reparación de aceras. Además de los contratos plurianuales, con 1,5 millones de euros para asfaltado en tres años y 1,4 millones para aceras hasta 2023, se han añadido partidas presupuestarias extra. Sin embargo en esta calle de Pardaleras se lamenta por haberse quedado fuera «cuando pagamos el IBI, como todos», concluye Caldito.

La calle María Luisa de Carvajal es una vía de casas unifamiliares paralela a la avenida de Pardaleras. Une la calle del Cordero con Antonio Giles Ontiveros. Aunque es residencial, soporta bastante tráfico, especialmente en hora punta. Esto se debe a que es el acceso al edificio de Promedio, de la Diputación de Badajoz, y una de las entradas al colegio Nuestra Señora de Bótoa.

En los momentos de mayor afluencia de tráfico, los coches van saltando entre los baches que sufre la calzada, que cada año empeora más debido a que las lluvias están soltando más la gravilla.