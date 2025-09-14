Vecinos de Badajoz piden que se renueve la calle San Pedro de Alcántara por completo El Ayuntamiento ha cambiado la tubería y arreglará el empedrado que está deteriorado, pero los residentes piden más reformas

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Esteban Mínguez señala un lugar de su calle, San Pedro de Alcántara, donde faltan tres piezas del empedrado. «Eso sí lo van a arreglar». Luego gira y pone su pie sobre otras dos piedras que se mueven. «Pero estas no, habrá que esperar a que se rompan».

Los vecinos de la calle San Pedro de Alcántara, en el Casco Antiguo de Badajoz, esperaban con ilusión la reforma de vía desde hace años. Este espacio del centro, que une las plazas de San José y La Soledad, presenta bastantes defectos en el firme por el paso del tiempo y su reparación está incluida en el último lote de obras de la zona monumental. Sin embargo, cuando han empezado los trabajos, los residentes se han llevado un disgusto porque el Ayuntamiento no cambiará todo el empedrado, solo reparará las zonas deterioradas.

En concreto la reforma de San Pedro de Alcántara está incluida en un paquete de 1,4 millones de euros para instalar plataforma única en diez vías del centro (ya se han ejecutado más de la mitad). En el caso de esta vía, sin embargo, ya tiene empedrado sin bordillos, por lo que el contrato indicaba que se repararía. Los vecinos creen que la medida es insuficiente.

El pasado mes de junio se cayó en esta vía una vecina de 88 años, que se rompió la ceja por una baldosa rota

«Han levantado el centro de la calle para cambiar la tubería pero las aceras, donde se tropieza y se hace daño la gente, se quedan igual», añade Esteban Mínguez.

La mayor parte de los vecinos coinciden en el mismo problema y señalan que, al estar en cuesta, es una calle especialmente delicada del centro. «Cuando llueve, es un tobogán. Hay gente mayor y es un peligro. Ha habido caídas muy serias, la última antes del verano», dice Silvia Holgado, otra vecina de la zona. «Durante un tiempo hasta había carteles que colocó algún vecino para advertir que era un riesgo andar por esta calle».

En concreto, el pasado mes de junio una mujer de 88 años resultó herida de importancia al pisar una baldosa rota en el cruce de San Pedro de Alcántara y Luis de Morales. Al caer se partió una ceja.

Respuesta municipal

Desde el Ayuntamiento de Badajoz tranquilizan a los vecinos y aseguran que en San Pedro de Alcántara se arreglará todo el empedrado que está en mal estado, por lo que será un firme reparado por completo.

Los vecinos, sin embargo, consideran que la reforma es parchear y que la solución hubiese sido «un proyecto entero para renovar la calle, con ambición, porque es una vía con mucho tránsito», reivindica Holgado. Esta vecina cree que, además de renovar el suelo, debían haber aprovechado para mejorar la calle. «Por ejemplo soterrar las basuras que hay que quedan horribles y dan muchos olores. Es una zona al lado de La Soledad y tendrían que cuidarla más».

El tráfico en San Pedro de Alcántara es otra fuente de conflicto. Debido a la obra, también de renovación del suelo, la vía de San José apenas tiene tráfico desde hace meses. Sin embargo los vecinos advierten que soporta mucho movimiento y que es un riesgo para los peatones. «Los coches por aquí bajan como haciendo rally y vas pegado a la pared, en la poca acera que hay, para que no te lleven. Tendrían que haberlo reformado para que fuese más seguro», dice Josefa, otra vecina que pide, además, que se acelere la recuperación de las calles Encarnación y Luis de Morales, muy cerca, que continúan siendo una de las áreas más deterioradas del Casco Antiguo.

En el futuro el Ayuntamiento prevé crear una nueva plaza entre Encarnación y la calle Morales, en el área en el que el Consistorio está comprando y demoliendo viviendas. Los residentes señalan que entonces San Pedro de Alcántara será una calle aún más concurrida, por lo que es importante que la dejen en buenas condiciones.

Otras actuaciones en marcha

Esta no es la única calle del centro que está cambiando de suelo en la actualidad.

Los obreros siguen trabajando en Donoso Cortés, que se está convirtiendo en plataforma única. Igualmente continúa en obras y cortada la plaza de San José, donde el Consistorio pacense está renovando el empedrado e instalando un área de 'calzadinha' portuguesa que homenajeará a las murallas de la Alcazaba.