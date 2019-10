Los vecinos aseguran que el proyecto de la sede de la Fundación CB es legal Javier Fuentes, nuevo presidente de la Asocaición de Vecinos del Casco Antiguo. La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo cree que el proyecto es completamente legal y muy necesario para la ciudad y para la zona EFE Martes, 22 octubre 2019, 07:59

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo ha reclamado al Ayuntamiento de Badajoz «celeridad y responsabilidad» para que se pueda ejecutar el proyecto de edificación de la sede de Fundación CB en esta zona, un proyecto que, a su juicio, es «absolutamente legal».

En rueda de prensa, su presidente, Javier Fuentes, criticó ayer la pasividad y lentitud con la que, dicen, actúa el Ayuntamiento, por lo que solicitaron que si tiene que reunirse con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade) que lo haga ya.

«Que se avance y que no se deje en el cajón de las licencias como están todas en el Casco Antiguo», agregó Fuentes, al tiempo que destacó que este proyecto es «básico y necesario» para la ciudad y, en concreto para la barriada pacense.

Ante las voces de varios colectivos que critican y ponen pegas con «acusaciones de ilegalidad», están seguros de que el mencionado proyecto es absolutamente legal porque lo han investigado y analizado, y piden que no pongan trabas y que les dejen crecer.

Por su parte, el expresidente de la asociación, José María Soriano, solicitó que le den a la entidad la licencia de obra y empiecen la construcción cuanto antes porque no hay nada que lo impida.

En este sentido, detalló que no hay ningún problema de patrimonio en esta actuación porque es un solar en la que se hace una obra nueva, porque no afecta a la Iglesia de Santa Catalina y porque el Casco Antiguo no es un bien de interés cultural.

Respecto a los colectivos que han generado controversia, cree que lo único que quieren es que no se lleve a cabo solo porque no les gusta.

Por otro lado, expresó que la zona antigua pacense tiene muchos solares sin construir y no entiende por qué no hacen nada en ellos.