Los vecinos de Badajoz alertan de que los sensores para aparcar en Alféreces no funcionan Panel luminoso en la avenida Villanueva que informa de los aparcamientos libres en la plaza de los Alféreces. :: j.v. arnelas El nuevo sistema que detecta el número de plazas libres no cumple las expectativas JOSÉ MANUEL CACHO BADAJOZ. Viernes, 17 agosto 2018, 07:59

Al filo del mediodía de ayer, el luminoso de la avenida de Villanueva aseguraba que en la plaza de los Alféreces había dos plazas libres. Sin embargo, los incautos conductores que accedieron no consiguieron aparcar porque realmente no había sitio. Así lo comprobó HOY.

Se demuestra de esta manera que el sistema de sensores colocado en el suelo para detectar el número de aparcamientos libres en la plaza no siempre representa la realidad.

Es un problema que existe desde la instalación del sistema, ya que, según señala Javier Flores, vecino de Badajoz, «los primeros días ya iba como le da la gana, yo lo he visto mal varias veces, no te puedes fiar».

«Cuando lo instalaron marcaba que había seis plazas, cuando fui a aparcar no había ninguna», argumenta Flores, quien también afirma que «ocurre lo mismo con las dos plazas de minusválidos, cuando yo lo estaba mirando cambiaron a cero y luego dentro estaban las dos libres».

Esta idea surgió hace ya cinco años con la iniciativa del Consistorio por convertir Badajoz en una ciudad inteligente, 'smart city'. Una de las propuestas era la instalación de sensores inalámbricos que se encuentran ocultos en el suelo para detectar el número de plazas de aparcamiento libres entre las 30 que existen en la plaza de los Alfereces.

Estos sensores envían la información a dos paneles colocados en los accesos a la plaza, uno de ellos en la avenida Villanueva y el otro en la de Santa Marina. Los paneles reflejan, además del número de aparcamientos libres, los reservados disponibles para discapacitados.

No es sólo el mal funcionamiento entre la relación de los sensores y los paneles lo que descontenta a los vecinos, sino también su falta de utilidad. «Es un gasto inútil, porque puede que tenga utilidad ahora en agosto, que Badajoz está más tranquilo, pero a partir de septiembre todo el mundo sabe que en la plaza de los Alféreces no hay aparcamiento nunca», explica David Lima,

La misma opinión sobre la necesidad de instalar este nuevo sistema es la que tiene otra vecina de la zona, Loli Venegas: «Aquí no hay aparcamiento nunca, en vez de gastarse el dinero en esto ya lo podrían haber utilizado para arreglar las jardineras, que están que dan pena, se están secando los rosales, como todo lo demás».

Son más los vecinos que consideran que el dinero utilizado en este proyecto podría haberse destinado a reparar otras zonas más afectadas de Badajoz, tal y como argumenta el pacense Juan Serena. «Las márgenes de los ríos están todos los años hechas una porquería, deberían hacer una mejor inversión en eso para no volver a tener el mismo problema ni un año más», asegura. Del mismo modo, su mujer Elena Espejo comenta que el nuevo sistema es una cosa que no hacía tanta falta. «Más tendríamos que preocuparnos por cómo están los parques y por lo sucia que está la Alcazaba siempre en lugar de gastarse el dinero en algo que al final no está funcionando como debería».

Son muchas las propuestas que ofrecen los vecinos a la hora de destinar ese dinero. Los más solidarios, como Jesús Jiménez, consideran que «para gastarse el dinero en eso ya lo podrían haber regalado a los mendigos que hay por Badajoz, porque yo a esto no le encuentro mucho sentido». Mientras, otros como Pablo Agudo consideran que la mejor opción es «hacer que esta plaza sea peatonal y que los coches no puedan pasar por aquí».

Cuando Antonio Ruiz, uno de los vecinos que acude a las terrazas de la plaza casi a diario, intenta entender el sentido de este nuevo proyecto. Asegura que «debe ser porque así recibían algún tipo de subvención o van a coger dinero por algún lado, porque no le veo ningún tipo de utilidad».

No obstante, a pesar de que el sistema de sensores lleva instalado y en funcionamiento ya desde finales de junio, son muchos los vecinos que, además de desconocer su funcionamiento y no entender realmente la información que presentan los paneles, no conocían que esa propuesta se iba a poner en marcha.

Algunos, como Ricardo Zafra o Lorenzo Díaz, aseguran que cuando han visto el cartel que indicaba el número de plazas de aparcamiento, han pensado que eran del parking que hay en la avenida Antonio Masa Campos.

Según declaró en su día el concejal de Modernización, Jesús Colado, los sensores y las pantallas se complementan con una aplicación para móviles y una página web en las que se puede consultar en tiempo real las plazas libres.

Sin embargo, ninguno de los vecinos entrevistados por HOY tenía conocimiento de la existencia de dichas herramientas.