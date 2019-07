Los vecinos de Alcaraz y Alenda reclaman que termine la renovación de la acera Acera que sigue en obras en Alcaraz y Alenda. :: c. moreno N. R. P. Martes, 30 julio 2019, 08:27

badajoz. Tres meses llevan los vecinos de la calle José María Alcaraz y Alenda, en Valdepasillas, con varios tramos de su acera interrumpidos por vallas. Esto se debe a una obra de renovación de las baldosas que se ha parado en varias ocasiones y que los residentes claman para que finalice de una vez. «Primero levantaron toda la acera y teníamos que andar por el césped o por la calzada», se queja Paulino Rivera, que debe caminar con un bastón. «Yo me pasé semanas dando el rodeo por la otra acera. Y ahora, han puesto las baldosas nuevas, pero no todas, así que no quitan las vallas».

La obra comenzó en mayo, cuando se retiró el terrazo antiguo. El nuevo no fue colocado hasta finales de junio, pero las vallas siguen tapando agujeros porque hay tramos donde falta instalar ciertas baldosas de colores y medidas específicas para mantener el dibujo y dar continuidad a la acera.