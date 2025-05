El vecino del parque Ascensión: «Quieren asfixiarme y que tire la toalla»

Vicente Sáenz Murillo vive en el único chalé que ha quedado en el centro de las obras. Es la casa del antiguo jardín conocido como ... Parque Ascensión, que un bisabuelo suyo creó en 1919 para su hija. Vicente, que cumplirá 74 años en septiembre, siempre ha vivido en esa casa y su idea es seguir allí.

Explica que los promotores llegaron a un acuerdo para adquirir los terrenos con su madre hace once años y pactaron pagarle cuando estuviera todo el sector edificado. Él quiere mantenerse en la vivienda, donde está empadronado, hasta ese momento. «Yo no soy un okupa, esta siempre ha sido mi casa y no tengo donde ir». Vive en compañía de seis galgas.

Su madre, asegura Vicente Sáenz, convino con las constructoras que el antiguo parque quedara como zona verde de la nueva barriada. Pero ese documento que él asegura que existió no ha llegado a la actualidad.

Explica que las máquinas entraron en el parque el 14 de febrero, cuando arrancaron los primeros árboles y palmeras, y acudió la Policía Nacional. Aquel día, señala, no le avisaron ni a él ni a su abogado. Ha logrado conservar una serie de árboles que aún pueden verse junto a la casa.

«Me han cercado alrededor de la vivienda. Tienen pisos vendidos por plano y están tratando de asfixiarme psicológicamente, de destrozarme», afirma Vicente Sáenz, que ve las máquinas formar dos explanadas junto a su casa. «Están tratando de asfixiarme y que tire la toalla», afirma a HOY sin querer aparecer en una foto.

Vicente Sáenz recuerda que lleva años de conversaciones con el Ayuntamiento y que antes de las elecciones de 2019 le comentaron que debía haber alegado durante la tramitación del PGM, antes de 2007, y durante la tramitación del desarrollo de la avenida de Elvas. Pero él reivindica que el jardín que quiere conservar está construido desde 1911 y que en Urbanismo debían conocerlo.

Su objetivo ahora, a través de su abogado, es poder quedarse hasta que todo el entorno esté edificado. «Que me dejen estar en mi casa hasta que esté todo construido y me den el dinero para poder comprar otra casa».