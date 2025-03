Un vecino muere tras caerse por una escalera sin barandilla en una acera de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 10 de mayo 2023, 07:25 Comenta Compartir

«Mari, lo siento mucho», le dice una vecina a María Victoria Blanco cuando la ve en la calle La Lamprea, en La Luneta. Mari ... la abraza y se echa a llorar. «No puedo, no puedo mirar esa escalera», se lamenta. Su vecina la abraza más fuerte y María Victoria se derrumba. «No puedo remediarlo, no tiene remedio. No se merecía morir así».

María Victoria Blanco se refiere a su marido, Antonio Reyes, que murió el pasado 2 de mayo tras 14 días en coma en el hospital. Este pacense de 66 años sufrió un trauma craneal grave al caerse de una escalera en su barrio con un desnivel de dos metros de altura y sin barandilla. La barandilla de seguridad de la escalera, según los vecinos, se cayó en el mes de noviembre y llamaron a la Policía Local y al Ayuntamiento para alertar del problema, pero no se ha repuesto. Hay varios tramos de barandilla que faltan en las aceras en altura que hay en estas calles. El Ayuntamiento asegura que no tenía constancia de este defecto y añade que repararán la barandilla inmediatamente, en los próximos días. El Ayuntamiento asegura que no le consta el problema y que repararán la barandilla inmediatamente Hubo un suceso similar en marzo en Las 800. En ese caso un vecino se rompió una pierna. La muerte de Antonio Reyes ha causado indignación en La Luneta. «¿Cuántas personas más tienen que morir para que nos hagan caso?», se lamenta una vecina de la calle La Lamprea. En su caso está en el proceso judicial por la muerte de Antonio Reyes porque fue testigo de la caída. «Él vino de su casa, de su calle y subió las escaleras. En el penúltimo escalón se balanceó y cayó. Se destrozó la cabeza», dice conmocionada la testigo. Otro vecino llegó unos segundos después y atendió al herido hasta que llegó la ambulancia que le trasladó al hospital. El suceso tuvo lugar a las siete de la tarde del 18 de abril en el cruce de las calle La Lamprea y Barbo. Las aceras de varias calles de La Luneta están en dos niveles, parte del acerado está a la altura de la calzada y otra mitad está a dos metros de altura para acceder a las puertas de las casas. Los vecinos están obligados a usar escaleras para acceder a las viviendas. María Victoria estaba haciendo compras cuando la llamaron para avisarle de la caída de su marido. «En el hospital nos dijeron que el cerebro lo tenía hecho polvo y que estaba vegetal. Al final lo desconectaron el 2 de mayo. Tendría que estar viviendo y está bajo tierra», se lamenta. Esta viuda ha presentado una denuncia por los hechos ante la Policía Local. Esta semana va a ampliarla «porque pusieron que mi marido iba en silla de ruedas y no es así». Está en contacto con un abogado y su principal objetivo «es que no le vuelva a pasar a nadie, por favor. Que no ocurra más». Antonio Reyes sufría una discapacidad desde los 23 años y cojeaba. Es el caso de otros vecinos del barrio, entre ellos personas mayores, que tienen problemas de movilidad y muchas dificultades para poder subir y bajar las escaleras, especialmente en tramos sin barandilla. Además de la falta de barandilla, muchos de los escalones están rotos y desgastados, por lo que es común que haya resbalones y caídas en estas calles. María Victoria Blanco trabaja como ayuda a domicilio de personas mayores, pero le han dado la baja porque está muy afectada por la muerte de su marido. «No sé si lo voy a poder superar», dice mientras varias vecinas se acercan y la reconfortan. Los vecinos de La Luneta están recogiendo firmas para denunciar lo que ha ocurrido y exigir un arreglo integral de su barrio. Denuncian, entre otras deficiencias, que la caída de Antonio Reyes se produjo hace un mes y no se ha repuesto la barandilla ni hay ninguna valla de seguridad o advertencia. Sin mantenimiento La muerte de Antonio Reyes a los 66 años ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los vecinos de La Luneta. No es la primera vez que alguien sufre una caída, pero en este caso ha sido mortal y temen que se produzcan nuevos accidentes. Ampliar Los vecinos arropan a Mari en el lugar de la caída. PAKOPÍ Rafael Bas es de los vecinos que más tiempo lleva en la zona, se mudó cuando la urbanización de viviendas era nueva. «En 37 años que llevo viviendo aquí nunca les he visto venir a arreglar nada, es que no han puesto ni una alcayata», dice con indignación. La falta de mantenimiento es evidente en las calles del barrio. La calzada está llena de baches y en las aceras faltan muchas baldosas, en ocasiones más de la mitad. Uno de los puntos más deteriorados y peligrosos son las escaleras. Para los vecinos son indispensables porque las aceras y las calles están en distintas alturas. En muchas faltan escalones o están muy dañados. Las barandillas de hierro también están en malas condiciones. Hay varios tramos que han desaparecido. «Esta lleva siete años caída», señala Rafael Bas. Se trata de una escalera que ha perdido su protección. Los vecinos cuentan que un residente de la zona perdió el control de su vehículo y la rompió. «Su seguro pagó al Ayuntamiento, pero han pasado años y no la han repuesto». Los vecinos también se quejan de que no desbrozan las malas hierbas de las aceras y los terrenos junto a los depósitos de agua de Badajoz. Y denuncian que la limpieza es deficiente. «Los barrenderos no entran en las calles peatonales. Yo no puedo abrir la ventana por los bichos que hay», dice Esther López, otra vecina.

