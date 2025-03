Las vecinas que limpian los jardines del Cerro de Reyes

María Isabel Hidalgo Lunes, 17 de marzo 2025, 07:54 Comenta Compartir

Una tijera de podar es la última compra que ha hecho Mari Carmen Cárdenas. Esta vecina del paseo de la Radio, en el barrio pacense de Cerro de Reyes es la que se hace cargo de adecentar uno de los jardines que hay en el paseo, donde vive desde que la riada de 1997 la quedó sin casa.

«En 25 años que llevo viviendo aquí no he visto nunca a nadie venir a cuidar estos jardines o a limpiar bien nuestra calle», cuenta Cárdenas, que en este tiempo ha sembrado varios rosales, palmeras, una magnolia y pinos en el jardín rectangular que tiene frente a su casa y que de no ser por sus cuidados y los de María Isabel Cabanillas sería un «secarral», según cuenta.

Con sus nuevas tijeras, Mari Carmen cortó hace unos días las ramas de algunos de los árboles del paseo de la Radio, una tarea de la que según ellas no se hace cargo el Ayuntamiento. «He tenido que comprar unas tijeras más grandes porque los árboles no dejan de crecer y las que tenía ya no servían. Los árboles los podo yo porque si no nadie hace nada. Las ramas llevan varios días amontonadas en el suelo. He dado el aviso y no vienen a retirarlas», contaba Mari Carmen indignada esta semana porque siente que su barrio está abandonado.

A sus 77 años, María Isabel barre a diario las aceras que rodean los jardines. Según dice esta otra vecina, esta es la única manera de que las aceras estén limpias y transitables. «No limpian nada en toda la calle, así que yo barro las aceras que están en los alrededores de mi casa. No me gusta la suciedad, y si no lo limpiamos nosotras aquí nadie hace nada», apunta María Isabel, que tiene dos puntas clavadas en uno de los árboles del jardín donde los operarios de la limpieza le cuelgan bolsas para guardar lo que recoge del suelo.

«Los de limpieza no barren esta acera porque dicen que le corresponde a parques y jardines, así que yo recojo la basura y les dejo la bolsa llena en el árbol. Cuando vienen al día siguiente se la llevan», relata enfadada por la situación, que va más allá de barrer, también se han hecho cargo de retirar las malas hierbas.

Para informar de la situación Mari Carmen ha llamado al Ayuntamiento en varias ocasiones, pero según cuenta hasta ahora no ha obtenido respuesta. «Me gustaría saber qué ocurriría si los vecinos que protestasen vivieran en otro barrio de Badajoz, y no es justo porque nosotros pagamos impuestos como todos», sentencia.

Daños y desperfectos

La suciedad no es lo único que preocupa a los vecinos de este barrio, que no cuentan con bancos para sentarse en el parque porque los que quedan están destrozados. Estos asientos los colocaron hace casi tres décadas, cuando se construyeron las viviendas, y muchos de los afectados por la riada fueron reubicados en estas casas. Por entonces los bancos que se construían eran de madera, de la que no queda ni rastro en la mayoría de ellos. Como el que se encuentra frente a la casa de Carmen Martínez, una señora de 83 años que ya no puede salir al parque porque no tiene dónde sentarse.

Tan solo dos bancos se pueden utilizar, y son los que se encuentran junto a la casa de María Isabel y Mari Carmen, que con ayuda de otro vecino sellaron los bancos al suelo con cemento porque comenzaron a desprenderse del agarre que tenía en el suelo.

En uno de los jardines unos bordillos esparcidos por el suelo, y otros que aún están fijados a él formando un rectángulo, dejan adivinar lo que un día fueron dos pistas de petancas y de las que ya no queda nada.

«Fueron los propios vecinos quienes las construyeron porque aquí para nosotros nunca se ha hecho nada. Se han utilizado muy poco y con la dejadez y el paso del tiempo se han vuelto inservibles. Con los bordillos arrancados y las malas hierbas creciendo en el interior», explican.

Estas pista no son lo único que está destrozado. Tampoco queda casi nada del terrario para perros que el Ayuntamiento añadió al parque hace algunos años.

«Tenía una baranda de madera y hace unos días nos hemos encontrado con que faltaban más de la mitad de las tablas que cerraban el cuadrilátero», contaban las vecinas, que pese a tener perros nunca han utilizado este espacio porque aseguran que jamás han cambiado la tierra del cuadrilátero.

«Temo que si traigo aquí a mis perros cojan alguna infección porque este espacio, como el resto del jardín no tiene mantenimiento alguno», zanja Cárdenas, que pide más vigilancia en la zona para evitar que las aceras y jardines estén llenas de excrementos, lo que supone una sanción de mil euros si no se recoge los heces de la mascota. Tampoco hay rastro de las zonas de juegos; columpios y toboganes que el Consistorio retiró hace doce años con la promesa de reponer y que nunca cumplieron.

«Solo pedimos que atiendan este barrio, que lo limpien y lo cuiden como hacen con otras zonas de la ciudad, porque aquí vivimos personas. Queremos unos parques de deportes para los niños del barrio, para que puedan jugar al fútbol o a baloncesto, porque en estos jardines hay espacio para tenerlos», subrayan estas vecinas, que dicen estar cansadas de tener que hacerse cargo ellas mismas de la limpieza de la calle en la que viven.

