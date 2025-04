«En invierno, no podré seguir en mi casa», afirma una vecina de la Picuriña

Tiene 69 años y al final de la conversación la voz le da un quiebro. No puede más. Está cansada de que los azulejos de ... su casa rezumen agua, de pagar para que le raspen las paredes y le retiren los hongos. Porque a los pocos meses tiene que repetir la operación. Ni su bolsillo ni sus nervios pueden más.

La historia de Manola, que pide no dar su apellido ni hacerse fotos para evitar problemas, se remonta a hace muchos años. Aunque la situación se ha vuelto inaguantable en los últimos cinco.

Su vivienda está en la calle Fernando Calvo, en los grupos Ruiz de la Serna de la Picuriña. En su día, estos pisos de unos 35 metros cuadrados eran sociales. Pero ya están en el mercado libre, donde se pueden adquirir por unos 30.000 euros. Es una manzana donde todas las viviendas son iguales, con tres pisos por bloque. Uno por planta.

Uno de los vecinos explica que las tuberías de agua sucia originales están rotas. En algunos casos agujereadas. Quienes las han reparado siguen teniendo el problema derivado de quienes viven arriba o al lado.

Manola reconoce que los problemas en red de saneamiento han existido siempre, pero también que «con estas cosas se acentúan». Por 'estas cosas' se refiere a que los dos pisos sobre su vivienda están okupados y los bajantes están rotos. Por eso le sale el agua por las juntas de los azulejos y tiene humedades en el resto de la casa. Se asea en el domicilio de una amiga porque cada vez que arriba se ducha alguien, a ella le cae el agua. La fachada está llena de humedades.

Ha llamado en varias ocasiones para desatasquen los bajantes, y lo tiene que pagar ella. Pero a las semanas la situación se repite. Han abierto una trampilla en la pared de la que sale el agua sucia directamente a la calle para que no se quede estancada en sus paredes. Otros vecinos aseguran haber visto papeles y restos del retrete en plena acera, por la que ninguno camina.

Ampliar Puerta abierta en el bajante para que el agua sucia salga a la acera. C. Moreno

Manola reside en el bajo, cuyos bajantes sí ha arreglado. El primero es propiedad de un banco y el segundo es de un hombre que vive fuera de Badajoz. Este último ha denunciado la okupación, explica, pero están pendientes del juzgado. Y ninguno, ni el banco ni el titular que ha denunciado la okupación, arreglan sus bajantes.

Ella dice que los okupas no son personas violentas y cree que las administraciones deben darles una solución. «No quiero que vivan en la calle porque son seres humanos, pero que tampoco fastidien a los demás. No quiero hacerles daños, que les ayuden. Pero siento mucha impotencia de que nadie me haga caso. Llevo cinco años con depresiones, esto es irresistible», dice con la voz rota.

Ella fue al juzgado antes de tener okupas, por los problemas de las tuberías, pero «el juez dijo que no sabía quién era el culpable del daño y que no podía hacer nada». El seguro de las viviendas deriva la reclamación a la comunidad, pero no la tienen formada. Los bajos acceden a sus viviendas por la calle Fernando Calvo, los dos plantas superiores por la calle trasera, sin nombre.

Se ha dirigido también al Ayuntamiento, donde el grupo municipal de Vox ha denunciado la situación. Servicios Sociales está al tanto. Allí, explica Manola, le volvieron a decir que son los propietarios los que deben arreglar las tuberías. «Pero de dónde vamos a sacar el dinero y, encima, con dos pisos okupados?», se pregunta. Por eso ha vuelto a presentar un escrito en el Ayuntamiento reclamando ayuda. Propone que le cambien la vivienda por otra, o que le ayuden a tener un alquiler asequible. Teme los estragos del frío. «Cuando llegue el invierno no voy a poder seguir en mi casa. Por eso pido ayuda».