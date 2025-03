Una vecina de Badajoz se rompe los dos pies al tropezar en una arqueta hundida

Una mujer de 62 años ha resultado herida de gravedad tras tropezarse con una arqueta hundida en San Roque, Badajoz. La vecina se ha roto ... los dos pies a consecuencia de la caída y ha presentado una queja ante el Ayuntamiento por el agujero que provocó su accidente.

El suceso tuvo lugar este domingo en la calle Córdoba, una de las que desembocan en la avenida Corte de Peleas. La vecina estaba paseando a su perro y decidió cruzar la vía. Al bajarse de la acera para entrar en el paso de peatones, metió el pie en el agujero formado por la arqueta y se cayó. Sufrió graves heridas en ambos pies.

La arqueta es un punto de conexión de agua que hay junto a unos contenedores. La apertura metálica que cubre el depósito está hundida varios centímetros en la calzada. María Arias, la hija de la herida, cree que esta arqueta está por debajo del nivel de la calzada porque la calle Córdoba ha sido asfaltada en varias ocasiones sin eliminar el anterior suelo, es decir, ha ido aumentando el nivel de aglomerado y ahora la tapa está en un agujero.

«En un primer momento pensamos que no era grave. Yo estaba cerca y la levanté. Como vivimos cerca, la acerqué a casa y fue cuando le quitamos los zapatos y los calcetines cuando me di cuenta de que era importante», explica María Arias.

Una vez en el hospital comprobaron que esta vecina de San Roque tiene rotos los dos pies. Está escayolada e inmobilizada al menos 15 días. Tras esto volverá a someterse a una prueba radiológica para volver a analizar el alcance de la lesión, ya que actualmente la hinchazón impide ver con claridad las roturas. Los médicos sí le han explicado que en uno de sus pies el hueso está desviado. Además sufre fractura con minuta, es decir, que el hueso se ha partido en varios fragmentos más pequeños.

Las lesiones

La víctima está muy afectada por estas lesiones porque no puede posar los pies y necesita ayuda para cualquier tarea, incluido poder moverse por su casa. Además ha tenido que solicitar la baja porque no puede trabajar. «Mi madre es una persona muy activa. En San Roque la conoce todo el mundo porque siempre está para arriba y para abajo y ahora no puede andar».

María Arias explica que, precisamente, su madre se había quejado en alguna ocasión del mal estado de alguna de las calles del barrio. En este caso el hundimiento, además de tener riesgo de caída, está en un tramo de la calle Córdoba que no tiene farolas, por lo que de noche apenas hay iluminación. «De día puede ser que veas el agujero, pero de noche no se ve nada. Aquí está todo negro y al bajar al paso de peatones no te das cuenta de que está aquí», detalla María Arias, la hija de la víctima.

Arias explica que, cuando estaban en el hospital y se dieron cuenta de la gravedad de la lesión, llamaron a la Policía Local para denunciar el peligro de este desnivel. Por el momento continúa igual, aunque los vecinos de la zona aseguran que han visto técnicos analizando el agujero desde que se produjo el accidente de esta vecina.

Esta familia espera que el suceso sirva, el primer lugar, para que se repare este agujero y no se produzcan nuevos incidentes. Además han iniciado un proceso para reclamar daños al Ayuntamiento de Badajoz. Esperan recibir una compensación que ayude a la víctima por el tiempo que tendrá que estar sin trabajar y durante el proceso de rehabilitación que necesitará con toda seguridad.

Por el momento han presentado una reclamación en el registro municipal detallando cómo sucedió el accidente. También cuentan con asesoramiento legal en este proceso. Esperan una respuesta de los responsables municipales, pero no descartan iniciar acciones judiciales si es necesario.