Una vecina de Badajoz recibe tres multas de más de 1.000 euros por lanzar botellas desde el balcón

Una vecina de la calle Manuel Alfaro de Badajoz ha recibido tres multas por importe de más de 1.000 euros por lanzar, supuestamente, botellas ... de cristal y basuras desde su balcón. HOY adelantó la semana pasada que las comunidades de vecinos de esta vía se habían unido para denunciar a una de sus vecinas.

La afectada ha explicado a HOY que la semana pasada recibió la primera sanción, de 450 euros, en una carta. Este lunes le han entregado otras dos más, otra de 450 y una tercera de 120 euros. Cada multa cuenta con un número de expediente distinto, por lo que son multas distintas de un importe de 1.020 euros en total.

La mujer multada niega haber lanzado botellas y basura desde su ventana y se muestra sorprendida por haber recibido las sanciones «sin pruebas, es imposible que las haya», asegura.

La denuncia afirma que, desde hace dos meses, una persona lanza botellas de cerveza desde un balcón cada noche, en ocasiones hasta siete. Esto provoca ruidos y la presencia de cristales en la acera y la calzada de la calle Manuel Alfaro. Los residentes temen que estos proyectiles dañen un coche o incluso impacten en alguien que pase por esta vía.

La vecina se muestra dolida con sus vecinos porque afirma que no han hablado con ella de este conflicto, que la primera noticia que ha tenido de que la responsabilizaban ha sido por la denuncia en la Policía Local que fue publicada por HOY. En el escrito a la policía los denunciantes adjuntaron un vídeo, según indicaron, en el que se ve supuestamente a una mujer lanzar una botella a la calle. La denunciada afirma que no puede ser ella. «Ningún vecino ha venido a verme ni ha llamado ¿Quién dice qué ha sido yo?».

«Llevo más de 50 años en esta casa y nunca he tenido un problema, nunca he tenido una queja de los vecinos», afirma la denunciada que tiene una pensión y asegura que las multas suponen un grave problema para ella. La semana pasada, además, dos funcionarios del Instituto Municipal de Servicio Sociales acudieron a su casa para ofrecerle ayuda. Esta también fue una petición de los vecinos en la denuncia que escribieron.

Sufre agorafobia

La vecina sancionada explica que sufre agorafobia, que no sale de casa y que pueden haber pensado que se trata de ella porque pasa mucho tiempo en el balcón, pero que no lanza botellas. «La policía vino una vez e incluso les enseñé la basura. A veces me tomo una cerveza, pero son de lata, no tengo botellas», afirma.

Las multas detallan que se la considera responsable, no solo de lanzar botellas, sino también de arrojar desperdicios indebidamente. La sancionada está estudiando reclamar contra estas sanciones.