Varios empresarios quieren construir viviendas en el PIR de La Granadilla Terrenos del PIR de la Granadilla, con la residencia de ancianos a la derecha de la imagen. / CASIMIRO MORENO El alcalde plantea a Fernández Vara el interés de promotores por impulsar 1.640 pisos junto al río que quedaron bloqueados por la crisis ROCÍO ROMERO Badajoz Martes, 15 octubre 2019, 22:08

Un cartel ajado junto al recinto del mercadillo de los martes en Badajoz es el único recuerdo de un atractivo proyecto inmobiliario que la crisis bloqueó. Es el PIR de La Granadilla, donde estaban previstas 1.640 viviendas presentadas en 2005.

Ahora existe interés por recuperar la iniciativa. Promotores privados se han dirigido al Ayuntamiento para mostrar su disposición por activarla y el alcalde, Francisco Fragoso, se lo trasladó al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en la reunión que celebraron el día 4.

El motivo es que esta urbanización iba a salir adelante a través de un proyecto de interés regional (PIR), que tiene fecha de caducidad. Para iniciar las gestiones, los promotores quieren tener la certeza de que no habrá problemas en prolongar la duración de ese instrumento urbanístico. Y eso es lo que requiere del visto bueno de la Junta.

Esta iniciativa preveía la construcción de 1.640 viviendas de diferentes grados de protección en una moderna urbanización diseñada con criterios bioclimáticos y energéticos. La bautizaron como 'La ecociudad de La Granadilla'. Sin embargo, la crisis del sector del ladrillo y el cierre del crédito por parte de los bancos dio al traste con el proyecto.

La Inmobiliaria Municipal es la promotora y agente urbanizador de los pisos que se preveían levantar, aunque es propietaria minoritaria de terrenos. Intervenían empresas privadas como Tetraminos (mercantil participada por Inversil), Moliere y un particular. Todos buscaron financiación en su día para desarrollar las obras de urbanización de las 30 hectáreas de terreno, que se adjudicaron provisionalmente a la UTE formada por Senpa y Construcciones Sevilla Nevado en 2010, aunque finalmente no se hizo nada. Ahora existe interés privado, aunque no ha trascendido si son los mismos propietarios o si han cambiado en estos años.

El importe total de esta actuación se presupuestó en su día en doce millones de euros. De estos, seis millones se pagaban en suelo y el Estado subvencionaba otros cuatro. El problema estaba en los dos millones restantes, para los que los propietarios del suelo no encontraron fondos. De todas formas, para cobrar esos cuatro millones de euros de ayuda estatal era necesario comenzar las obras de urbanización antes de 2013, algo que no ocurrió.

La promoción de vivienda protegida que más interés había levantado en la ciudad quedó bloqueada en 2012. Más de diez mil pacenses se habían apuntado para entonces en el registro de solicitantes. El Ayuntamiento siempre la vio con buenos ojos, dado que está integrada en el entramado urbano y presenta menos complicaciones para atender sus necesidades que Cerro Gordo, que está a ocho kilómetros del centro.

El proyecto que se presentó hace años contenía la construcción de treinta bloques de tres y ocho alturas. Las dimensiones de los pisos oscilaban entre los 60 y 90 metros cuadrados. Estos iban a tener distinto grado de protección. Así, 902 serían de renta media y 738 de las llamadas de 60.000 euros, cuyo precio final resultaría más alto debido a las actualizaciones anuales del IPC.

Vial central de tiendas

En total, la urbanización mide 298.438 metros cuadrados. Su trazado recogía 33.000 para zonas verdes, 44.617 para uso dotacional, 51.000 metros cuadrados de viales y 18.000 de zonas peatonales. El vial central estaba diseñado como una calle dedicada al comercio y las tiendas. Además, se reservaban dos parcelas para uso terciario. Dispondría de 1.337 plazas públicas de aparcamiento. La densidad edificatoria de la barriada sería similar a la del Cerro Gordo, con 55 viviendas por hectárea.

El PIR es un instrumento que permitió cambiar las características urbanísticas del suelo para sacar adelante el proyecto por ser considerado de interés regional. Sirvió para edificar el Cerro Gordo y la Plataforma Logística del Suroeste Europeo. La ampliación de la vigencia de este documento depende de la Junta de Extremadura, y esa es la petición que Fragoso realizó a Vara en la reunión que tuvieron a principios de este mes.