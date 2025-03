Vara mantiene el nombre de '25 de abril' para el quinto puente sobre el río Guadiana

Rocío Romero Badajoz Martes, 28 de diciembre 2021, 13:07 | Actualizado 20:21h. Comenta Compartir

No quiere «polémicas absurdas» con el nombre del nuevo puente sobre el río Guadiana. Pero el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, no accede a cambiar la denominación que ya está decidida. Será ‘25 de abril’ en honor a los portugueses, a cuyo primer ministro, Antonio Costa, ha invitado a la inauguración.

La fecha de apertura al tráfico de este viaducto que llegará a la altura de Ifeba está pendiente de que terminen las obras en la avenida Rui Nabeiro. Estas se han retrasado un par de semanas sobre la previsión inicial. Ahora está marcada para las primeras semanas del año, un momento atareado para Costa porque estarán en plena campaña electoral. Para que este acuda, Vara no descarta que el viaducto entre en circulación y el acto se celebre semanas después.

Pero habrá representación portuguesa en la inauguración de un puente que se llamará ‘25 de abril’, a pesar de que el alcalde, Ignacio Gragera, propuso denominarlo ‘Bárbara de Braganza’ tras hablarlo con grupos de la ciudad. Lo hizo de manera informal, sin pasar por el acuerdo de pleno porque, según este mismo, desde la Junta se le dijo que no era necesario.

A partir de aquí, la versión es distinta si habla el presidente Vara o el alcalde Gragera. Este último insistió ayer en que lo comentó con los partidos con representación en el Ayuntamiento y que todos vieron con buenos ojos el nombre de ‘Bárbara de Braganza’. «Hay consenso unánime de que es un buen nombre», repitió este martes Gragera.

Pero Vara apunta que no hubo acuerdo unánime de los partidos con representación en el Ayuntamiento de Badajoz, que son Cs, PP, PSOE, Podemos y el edil no adscrito a ningún partido, Alejandro Vélez. «Llamé al alcalde y le dije que si había un nombre por unanimidad lo poníamos y que si no había, lo poníamos nosotros que somos el titular del bien. No hubo propuesta porque no llegaron a unanimidad», dijo este martes en declaraciones a HOY.

Así que en la Junta decidieron, y comunicaron al Ayuntamiento, que el nombre sería ‘25 de abril’ por la cercanía con Portugal y la importancia que para los portugueses tiene esa fecha.

Según el alcalde, cuando la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda le informó de la decisión, le transmitió su malestar. «Le dije que el Ayuntamiento había decidido otro y no entendía que no hicieran caso a lo que los representantes municipales habían acordado. Que cada cual saque sus valoraciones, pero se pidió a la ciudad que opine y después no se le ha hecho caso», incidió Gragera.

Fernández Vara justifica que el Ayuntamiento de Badajoz no llegó a ningún acuerdo plenario sobre el nombre. «No hubo acuerdo de todos los partidos. El alcalde habló con las asociaciones y me parece bien, pero no es baladí que no existiera el acuerdo entre los partidos refrendado en el pleno».

El presidente extremeño defiende la elección realizada en la cumbre hispano-lusa de Trujillo y rechaza las declaraciones en HOY del cronista oficial de Badajoz, Alberto González. «Eso de que es solo una fecha de los socialistas... no es así porque fue una revolución para la democracia... Desde el punto de vista emocional es una fecha importante para los portugueses».

Vara está decidido a mantenerlo, a pesar de que el alcalde, la asociación Amigos de Badajoz y Alberto González muestran su inclinación por el nombre de ‘Bárbara de Braganza’. Con ello se homenajea a la infanta portuguesa que se casó con el que después fue el rey Fernando VI sobre una pasarela de madera muy próxima al lugar donde se ha construido el nuevo viaducto. Vara afirma que «no hay razón para replantear el nombre» de ‘25 de abril’.

El presidente asegura que no es una persona de imponer opiniones y cree que los ayuntamientos deben participar en las decisiones de los asuntos que afectan a sus municipios. Pero no dará marcha atrás en este asunto por no existir un acuerdo de pleno.