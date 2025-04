Vaquera confirma a Gallardo el interés de la Junta por el Hospital Provincial

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha confirmado verbalmente al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que la Junta sigue adelante con sus planes ... para rehabilitar la mitad del Hospital Provincial.

La institución provincial les cedió el 50% del espacio, que da hacia la calle peatonal, a inicios de este 2023 para trasladar ahí el centro de salud Los Pinos y la Escuela Oficial de Idiomas. La pasada semana, la Junta y Gallardo protagonizaron un cruce de declaraciones sobre la intención de la Junta de seguir adelante con la rehabilitación y posterior reforma.

Tras esas palabras a través de los medios de comunicación, Gallardo y Vaquera hablaron este lunes y, según el presidente de la Diputación, la Junta sigue adelante con sus intenciones. «Me ha traslado el interés y que lo siguen estudiando», ha dicho este martes.

De todas formas, también ha insistido en que si la Junta descarta el edificio debe informar a la Diputación cuanto antes. Porque «en 2026 ya no podremos hacer nada».

Gallardo ha reconocido que la inversión que la Junta debe realizar es muy alta por los problemas de estructura que tiene esa mitad del inmueble. «Muchas veces he dicho que vale más el collar que el perro, por eso había empresas dispuestas a realizar la inversión (en referencia a Mercadona). Si decide hacerlo, como si no decide hacerlo, la Junta ha de decirlo cuanto antes«.

En cuanto a la otra mitad del inmueble que posee la institución provincial, el presidente de la Diputación ha dicho que el año que viene dará los pasos para rehabilitar las plantas superiores, donde irán servicios provinciales y de emprendimiento. De momento, está abierta la planta baja, de cuya gestión está orgulloso. En los dos años que lleva abierto, han pasado 400.000 personas.

Estas declaraciones las ha realizado durante el desayuno navideño que ofrece a los medios de comunicación, y que ha tenido lugar en el mismo edificio del antiguo Hospital Provincial.

Gallardo ha hecho balance de un buen año en la Diputación, que ha terminado con la aprobación de las cuentas de 2024. Ha presentado el presupuesto más alto de su historia para 2024. La previsión de gastos e ingresos supera los 310 millones de euros, lo que supone un 9,60% más que este 2023.

Además, se ha referido a 2024 como el año del cambio de «liderazgo» en el PSOE regional. Él mismo protagoniza esa carrera, para la que ha dicho que cuenta con apoyos suficientes, pero que no ha querido desvelar. «Ya hay quien lo ha dicho», ha aseverado restando importancia a que la secretaria local del PSOE de Cáceres, Belén Fernández, le criticara por «deslealtad» hacia el partido. Le acusa de no respetar los tiempos y anunciar su intención de convertirse en el secretario general del PSOE extremeño sin que este haya abierto aún oficialmente el proceso de sucesión de Fernández Vara.

«La provincia de Cáceres no es solo una persona», ha respondido a Belén Fernández. «El PSOE tiene el gobierno de la Diputación de Cáceres y muchos municipios. No soy persona de medias tintas. Lo trasladé (a la ciudadanía) cuando se lo trasladé al regional y federal. Llamé a la compañera (Belén Fernández), hablamos y me trasladó lo que sentía. Pero esto forma parte de la democracia. Los militantes no votan cada cuatro años ni están en los partidos para pegar carteles, quieren tomar decisiones. Y en el PSOE se van a tomar las decisiones que los militantes quieran. Tengo apoyos, y algunos son públicos (como el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna), pero yo no voy a desvelar más».

En esa línea de aspirar a la dirección regional de su partido y, por lo tanto, líder de la oposición a la presidenta de la Junta, María Guardiola, Gallardo ha cargado este martes contra ella. Ha repetido en varias ocasiones que ha «mentido«, en alusión a varias de las declaraciones que efectuó en el Foro HOY que se celebró este lunes.

Así, dijo que si ella critica que el ministro de Transporte, Oscar Puente, no le haya contestado a una carta ni tampoco lo hiciera su antecesora en el cargo, Raquel Sánchez, el propio Gallardo ha desvelado que él envió una carta a María Guardiola el 25 de septiembre y que no le ha respondido. Lo hizo como alcalde de Villanueva de la Serena y, en su opinión, una presidenta no puede ejercer el cargo sin escuchar a los alcaldes extremeños.

El gobierno de Guardiola, según Gallardo, «nació de la mentira o de la falta de la palabra». Le ha recordado cuando prometió que nunca gobernaría con Vox. «Desde entonces es el gobierno de la mentira», ha insistido.

«Cuando se trasladan mentiras -ha incidido-, no puedo abstraerme de esas mentiras aunque sea un acto de Navidad», ha cargado Gallardo contra Guardiola.

Gallardo ha defendido la acción del gobierno de Pedro Sánchez en Extremadura. «No es cierto que el Gobierno de España esté perjudicando a Extremadura. Es absolutamente falso. Es más: Para poder defender a Extremadura, hay que dar ejemplo. No se puede decir que se necesitan más recursos cundo se dejan de ingresar 65 millones de euros para beneficiar a una parte (ha dicho en alusión a la reducción de impuestos para rentas altas) ni tampoco cuando se suben las partidas a acuerdos con Vox».

Le ha advertido que en «en 2024 se encontrará al PSOE en todo sus esplendor. Estamos trabajando para configurar el liderazgo», ha asegurado quien quiere ser el próximo jefe del los socialistas extremeños.