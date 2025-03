Las vallas llegan a ronda del Pilar seis días antes del maratón

Porque es época de poda; por el temporal de agua, que se puede caer una rama o un árbol; por el concurso nacional de ... cortadores de jamón que se celebra en el Palacio de Congresos del 14 al 16 y hasta por el Carnaval, que, aunque terminó el domingo, en el Ayuntamiento no han tenido tiempo de recoger las protecciones. Estos son algunos de las causas que aventuran los viandantes que pasaban por la ronda del Pilar y que se ven sorprendidos por la cantidad de vallas azules que copan las dos aceras.

La realidad es otra. Dado que el próximo domingo se celebra la maratón Ciudad de Badajoz, el Ayuntamiento colocó las vallas seis días antes, aunque no comenzará a multar hasta las 8 horas de hoy.

Además, los operarios no han instalado carteles en los soportes ni en los árboles hasta ayer miércoles. Ni siquiera en los coches que llevaban varios días estacionados y cuyos conductores se encuentran ahora detrás de una de estas barreras.

Pau López es uno de ellos. Vio la valla y se acercó sin saber muy bien si se iba a encontrar un papel en el parabrisas, aunque lo dejó bien dos días antes y no había motivo para ser multado. Comprobó que no lo había sido y se disponía a arrancar cuando reconoció que se había sorprendido.

«El domingo no había vallas, ni cartel ni nada que avisara. He venido este martes a por el coche y me lo he encontrado así. Pero no hay papel ni nada, y no sé a qué se debe», explicaba a HOY.

Los conductores que tienen suerte y encuentran un hueco se meten de lleno con el coche, aunque recién bajados miran extrañados a tantas vallas y se preguntan si han hecho bien aparcando, o si por el contrario se encontrarán una multa. En ronda del Pilar pocos se aclaraban a inicios de semana a qué se debe tanta barrera en los aparcamientos.

Vías y Obras

Desde el Ayuntamiento confirman oficialmente que las barreras se deben al maratón. Otras fuentes municipales señalan que la delegación de Vías y Obras es la responsable de colocar estas vallas y no tienen suficiente personal para repartirlas por todo el recorrido de la carrera el sábado, ni siquiera el viernes. Por eso se adelantan en el recorrido de 42,195 kilómetros. Las restricciones para el aparcamiento llegan a 18 calles, entre las que también se encuentra Sinforiano Madroñero, Santa Marina y Ricardo Carapeto.

Desde el Bar Rivero, Aurelio recuerda que no es la primera vez que el Ayuntamiento actúa con tanta previsión. Con la Vuelta al Baluarte, a finales de enero, se encontraron con la misma situación. Los operarios instalaron estos soportes a principios de semana, pero la Policía Local no advirtió de posibles multas hasta pocos días antes a la prueba. En esta ocasión, el Ayuntamiento no aclara hasta cuándo se podrá estacionar sin riesgo a ser multado.

«La gente se queja de que se pongan las vallas el lunes y la carrera no sea hasta el domingo. Un vecino llamó el otro día a la Policía y le contestaron que era mejor que no aparcara, aunque en principio no iban a multar hasta que se acercara el fin de semana. Pero que mejor, que no. Creo que es excesivo, demasiado, colocar estas vallas tantos días antes», sentencia.