Los valientes andan solos

Cosas de palacio

Si los trabajadores del parque del río no hubieran explicado los problemas de mantenimiento del parque del río, no nos habríamos enterado

ROCÍO ROMERO

Badajoz

Domingo, 14 abril 2019, 08:58

En los western siempre se sabe quiénes son los buenos y quiénes los malos.Los indios son siempre unos bárbaros y los americanos unos caballeros. Rara vez se invierten los papeles.

En el parque del río se rueda una película y yo lo tengo claro. Los valientes son los trabajadores, que han dado un paso adelante esta semana para advertir que el tesoro de la ciudad se está deteriorando ante nuestros ojos. Hace más de un año que Joca, la firma que subcontrata a las empresas que les pagan a ellos las nóminas, no les proporciona herramientas, ni productos fitosanitarios, ni han sembrado ni han abonado ni hay bolsas para las papeleras.

Así que la mejor zona de esparcimiento de la ciudad, el punto que se ha convertido en un atractivo para cientos de pacenses que van a respirar los fines de semana o a hacer deporte, corre serio riesgo de convertirse en otra zona descuidada. Llevamos un año hablando de los gansos y resulta que, además de sortear sus excrementos en las praderas, el parque se va a llenar de rastrojos en cuanto el calor apriete.

En tiempos de inseguridad laboral como los que corren, que 13 hombres salgan para decirle a la ciudad que el parque que tanto nos gusta está pasando por su peor momento es casi una heroicidad. De eso se sabe en un periódico, donde mucha gente llama para quejarse de cosas muy dispares, pero cuando le invitas a salir en las páginas exponiendo su problema o criticando a la administración de turno se echa para atrás porque no quiere represalias. No estamos en Corea del Norte, pero son cientos los que quieren criticar sin molestar. Yeso es casi imposible.

Estos 13 trabajadores conllevan el plus de riesgo de que son discapacitados. Por tanto, su mundo laboral es aún más reducido. Pero tras meses de quejas internas y sin solución, han decidido dar el paso adelante. Y hay que tener en cuenta que están cobrando sus nóminas. Los problemas son de mantenimiento, de no facilitarles el trabajo y de dejar que una de las mejoras zonas de Badajoz se acerque al abismo. El problema no está en su bolsillo, y a pesar de eso lo han puesto en riesgo.

Si ellos no hubieran dado un paso al frente, el Ayuntamiento no habría admitido los problemas que existen con Joca. De hecho, tramitó una sanción hace ya tres años y de esta no se ha sabido nada.Ahora han abierto otro expediente sancionador y han sacado a concurso de nuevo el mantenimiento de este parque. Al Ayuntamiento le ha vuelto a coger el toro, porque apenas queda mes y medio para que termine el contrato conJoca. Ya podría el alcalde, Francisco Fragoso, haberse tomado este asunto con un poco más de agilidad.

Al alcalde le ha estallado este tema en pleno carrusel electoral. Podrá decir que lo ha solucionado porque va a sancionar a la empresa y ya está publicado el concurso. Pero en esta campaña le van a echar en cara que aprovecha esta oportunidad para privatizar el cuidado de los jardines Rivillas yCalamón porque los incluye en el concurso. Puede volver así el debate sobre la privatización de servicios públicos, ese mantra contra el que clama la izquierda y que Fragoso les acaba de servir en bandeja.

Es muy probable que las elecciones toquen un pie a los trabajadores del parque, que si han demostrado algo es que podrían haber rodado junto a Clint Eastwood uno de sus western: 'Los valientes andan solos'.