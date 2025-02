Valdepasillas recoge mil firmas para exigir al Ayuntamiento el aparcamiento subterráneo

Un aparcamiento de 350 plazas y un centro cívico al estilo de los que existen en San Fernando, Pardaleras y Santa Marina. Es ... lo que reclaman los vecinos de Valdepasillas, a los que el Ayuntamiento les prometió ambas inversiones el año pasado sin que hayan visto avanzar los proyectos. Anuncia una concentración en la plaza de la Molineta la última semana de mayo, coincidiendo con las elecciones, para intensificar su reivindicación.

El Consistorio anunció en noviembre un nuevo paquete de obras dentro del plan de impulso a la economía local, por importe de 19,5 millones de euros. Una de las partidas más alta está dedicada al aparcamiento en la avenida de Godofredo Ortega y Muñoz de Valdepasillas, con 5,5 millones de euros.

Con ese dinero se tiene previsto construir un estacionamiento bajo tierra en la playa de aparcamiento más próxima al colegio Nuestra Señora de la Luz, en la calle Salesianos. Donde hoy se puede aparcar, en la superficie, se construirá un centro cívico.

Pero estos proyectos no han avanzado desde que se aprobaron en pleno y ahora los vecinos de Valdepasillas reclaman que se conviertan en realidad.

Por eso, la asociación de vecinos ha reunido mil firmas con las que reivindicar ambas dotaciones. «Vemos que los plazos se eternizan, no se ponen marcha y estamos mosqueados. La historia reciente nos dice que lo que no se exige no se lleva a efecto. Ejemplo es la piscina de la margen derecha o el centro deportivo de Suerte de Saavedra», dice el vicepresidente de la asociación, Anselmo Solana.

La licitación de las obras de este centro deportivo ha quedado desierta, aunque su fuente de financiación (los fondos Edusi) urge a realizar las obras antes de final de año si no se quiere perder el dinero. En este caso de Suerte de Saavedra, 2,2 millones de euros. No ocurre igual con el aparcamiento de Valdepasillas, que está acogido a un préstamo bancario sin límite temporal.

Anselmo Solana, vicepresidente de la asociación de vecinos de Valdepasillas, recuerda que el Ayuntamiento aprobó por primera vez un estacionamiento en 2011 debido a los problemas que tienen los vecinos para dejar el coche y que la infraestructura no está construida doce años después.

Solares agotados

El Ayuntamiento adaptó este verano una serie de parcelas en las barriadas para adaptarlas como espacios para estacionar. Ha creado casi 500 plazas, pero «no son suficientes», según Solana. «Ni con estos nuevos se encuentra un sitio para dejar el coche».

El vicepresidente de la asociación de vecinos recuerda que el alcalde, Ignacio Gragera, les visitó hace meses y les dijo que tanto el aparcamiento de Godofredo Ortega Muñoz como el centro cívico saldrían adelante porque el dinero ya estaba aprobado. «Pero no lo han hecho», lamenta.

Son conscientes de que se trata de infraestructuras que requieren de tiempo, pero reclaman que se den los primeros pasos. «Sabemos que son obras que van a tardar, que harán falta dos o tres años de la siguiente legislatura, pero también que si no se dan los primeros pasos los proyectos se quedan en eso».

Además de los problemas para que vecinos y pacenses que acuden a Valdepasillas a realizar gestiones tengan donde dejar los vehículos, la sede de la asociación de vecinos se ha quedado pequeña para los talleres que imparten. Entre ellos, de la Universidad Popular del Ayuntamiento y de la Aupex. Juntos, suman 16 grupos cada semana formados por 200 personas en total.

Por eso reclaman el centro cívico sobre el aparcamiento para poder desarrollar estas actividades y ampliar el programa.

Para lograrlo, los vecinos están confeccionando pancartas que usarán en una concentración en la plaza de la Molineta, entre los pubs La Sonata y Tuareg, la última semana de mayo, coincidiendo con las elecciones municipales del 28-M. «Hay que llamar la atención», avisa Solana.