Las Vaguadas contará con un mercadillo permanente

El barrio de las Vaguadas acogió en abril un mercadillo en el que los vendedores ambulantes sacaron sus puestos a la calle con el objetivo de tener una posibilidad de negocio alternativo al de los martes y domingos. Una experiencia que no se volvió ... a repetir. Por eso ayer la Asociación de Comerciantes y Autónomos de Extremadura, (Acaex) pidió a Ignacio Gragera retomarla.

«Le hemos propuesto al alcalde celebrar el mercadillo de las Vaguadas y nos ha dicho que acondicionarán una zona del barrio para que se celebre allí», afirmó a HOY el presidente de Acaex, Julián Cruz.

Según apunta, el mercadillo en este barrio evita que los vecinos tengan que desplazarse a la ciudad para hacer la compra, y también es una oportunidad para que sus ventas aumenten.

«Para sobrevivir al calor hemos solicitado que nos dejen sacar los puestos por las noches»

En la prueba piloto del pasado abril el mercadillo se ubicó en el aparcamiento del centro comercial de Las Vaguadas. Para evitar quejas entre los vecinos, ahora el Ayuntamiento ha acordado con los comerciantes habilitar un terreno que hay frente a este parking para que desplieguen allí sus puestos.

«Nos han dicho que harán una obra porque los terrenos están estropeados. La idea es celebrarlo cada quince días o semanalmente», cuenta Cruz.

Por el momento habrá que esperar para ir a comprar al mercadillo de Las Vaguadas, ya que hasta que no se acondicione la zona no contarán con autorización para ejercer la venta.

Además, la intención de los vendedores es que este mercadillo se celebre por las noches, al menos en verano, para evitar las horas de más calor. Consultado por HOY sobre los plazos que maneja, el Ayuntamiento no ha ofrecido respuesta.

Pero este no ha sido el único tema que abordaron con el alcalde. Los representantes de Acaex pusieron sobre la mesa otras medidas para mejorar su situación en el mercadillo de los martes, el que se ubica junto al Puente Real. «Sería ideal que nos pudieran urinarios portátiles y lonas para crear sombras, como las que ponen en la calle San Juan», explica Cruz, que añade que con la llegada del calor las ventas descienden. De hecho, a partir de las once y media de la mañana se ven obligados a recoger porque las altas temperaturas hacen que ya no acuda nadie al mercado.

«Son medidas que necesitamos para cuidar al cliente, nosotros como asociación le queremos dar lo mejor y ofrecer un buen servicio, porque de esto depende el presente y futuro del mercadillo», justifica.

La alternativa para evitar las jornadas de calor es celebrar mercados extraordinarios.

Obtener permisos para vender en horarios nocturnos y otros días diferentes a los tradicionales, martes y jueves, es otra de las propuestas que Acaex ha trasladado al Consistorio, y que considera que el alcalde ha recibido de forma positiva. «La fórmula para sobrevivir al calor es buscar mercadillos extraordinarios que se puedan celebrar por las tardes para evitar los días más calurosos y poder remontar».

Las mejoras no sólo están enfocadas a los meses de altas temperaturas, también de cara al invierno, por eso otro de los puntos que se abordaron en el encuentro fue el de las mejoras del solar que tienen junto al puente Real. «Les hemos solicitado un mejor acondicionamiento del suelo ya que cuando llueve se anega todo y puede suponer pérdidas en nuestros puestos».

La publicidad también es otra cuestión importante para los comerciantes, que han pedido al Ayuntamiento que se comprometa a promocionar el mercadillo en Portugal. «La gente de la frontera viene a El Faro y al parque acuático, y no vienen al mercadillo porque no saben de su existencia», afirma Julián Cruz.

Los comerciantes consideraran unas medidas positivas que Gragera ha aceptado, pero que tendrá que valorar también el concejal de Comercio, Eladio Buzo, de quién Cruz destaca su buena disposición con su asociación.