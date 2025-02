Los usuarios solicitan que se renueven los baños del parque de Castelar de Badajoz No tienen luz, los urinarios carecen de asiento y no hay agua en los lavabos que se usan mucho, especialmente los fines de semana

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 5 de diciembre 2021, 21:11 Comenta Compartir

Son las seis y media, dos decenas de niños juegan en Castelar. Uno de ellos, de seis años, le pide a su padre ir al baño. El interpelado es Antonio Barrios, que coge de la mano a su hijo y va a los baños del parque. Al llegar a la puerta, enciende la luz del móvil porque no hay iluminación. Una vez dentro, la operación es complicada porque debe poner el teléfono en un saliente para sujetar al niño en la taza, que no tiene asiento ni tapa. «Papel si queda, hoy ha habido suerte, pero tampoco se puede lavar las manos después porque no hay agua», se lamenta este pacense.

Como Antonio Barrios, muchos usuarios del parque de Castelar piden una mejora en los baños del parque. Este jardín recibe muchas visitas a diario, y aún más los fines de semana. Desde que reabrió el quiosco, que sirve comidas, los sábados y los domingos, se llena de grupos y familias con niños pequeños.

«El sitio es estupendo, pero los baños son tercermundistas. Una persona mayor se ve muy mal para poder ir al baño en esas condiciones», se lamenta Paula, que no da su apellido porque confiesa que, a veces, prefiere poner a su hija a hacer pis detrás de un árbol a que entre en estos urinarios.

Actos vandálicos

El Ayuntamiento de Badajoz explica que la causa de los desperfectos son actos vandálicos que se producen por la noche. Solo este año, aseguran, han tenido que repararlos 4 veces. Esas cuatro intervenciones han supuesto 1.500 euros de material y la mano de obra ha corrido a cargo de la Concejalía de Parques y Jardines. Debido a estos robos rompieron los sanitarios, arrancaron gritos e incluso hicieron saltar baldosas de las paredes. A este respecto aseguran que se arreglarán en breve por quinta vez.

Las consecuencias están a la vista. Los elementos eléctricos no se han repuesto, por lo que estos baños no tienen luz. Los grifos están en su sitios, aunque mal colocados porque se mueven, pero al girar los mandos no sale agua, está cortada en los lavabos.

Los urinarios son incómodos porque no tienen asientos y las puertas de las cabinas individuales no cierran, por lo que es difícil tener privacidad. Los fines de semana, además, el papel se agota rápidamente.

Los baños tampoco están en buenas condiciones para las personas con discapacidad. Solo el masculino está adaptado para que entren personas con movilidad reducida, pero las barras que necesitan como apoyo están arrancadas y oxidadas.

«En un parque tan bonito, la imagen da mucha pena. Creo que los baños deberían estar a la altura y creo que, si pones un establecimiento de hostelería, la gente tiene derecho a ir al servicio en unas condiciones», detalla Jose Ramón Mariano, que también suele acudir al parque con sus hijos.

La estructura que acoge los baños es antigua, como el parque en sí. De hecho, tiene una inscripción muy conocida que califica estos aseos como 'evacuorios'. José Ramón Mariano la señala. «Eso, parecen evacuorios de otro siglo y hace falta un buen lavado de cara».

Además de modernizar las instalaciones actuales, los usuarios también proponen mejoras. Paula, por ejemplo, solicita que se instale un cambiador. «A mi ya se me ha pasado, pero tengo amigas que aún los necesitan. Yo he tenido que cambiar a la niña en los bancos de piedra con mucho frío porque en esos baños no la vas a posar en ningún lado. Tampoco hay donde, ni donde lavarse las manos», se lamenta.

A este respecto, Benigno Mayo, otro usuario del parque y vecino cercano, cree que es el momento de mejorar los aseos debido a la pandemia. «Estamos en un momento en el que la higiene es básica y tienes una zona con quiosco de comer pero sin lavabo. No veas como se pone esto los fines de semana de gente durante muchas horas», resalta este residente del centro.