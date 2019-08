Los usuarios de la plaza de las Américas de Badajoz piden una limpieza urgente Una niña muestra una mancha en su sandalia tras jugar en los columpios. :: c. moreno Los columpios y el suelo de caucho están llenos de manchas que impregnan la ropa de los niños NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Lunes, 5 agosto 2019, 07:55

Manoli Barrera va cada día con su nieta al parque de la plaza de las Américas, más conocido como Pitusa. Antes de que la niña se suba a algún columpio, su abuela saca una 'toallita' y lo limpia. Cuando termina de jugar, también desinfecta a la niña. «Si no se guarrea todo», añade con pena esta vecina de Valdepasillas.

La de Manoli Barrera es una queja muy repetida por los usuarios de este parque. Tanto el suelo como los juegos infantiles de esta plaza están pegajosos y llenos de manchas negras.

Los vecinos señalan que la suciedad se debe a los árboles, ya que varios desprenden una sustancia pegajosa que cubre, por ejemplo, varios bancos de hormigón que están inservibles. A esto se suma, según los usuarios, la falta de limpieza. La resina se acumula en la madera, el plástico y el metal de los columpios.

La resina de los árboles se acumula en la zona de juegos que se instaló hace tres años

Pitusa cuenta con dos áreas, una para los niños más pequeños con dos columpios y una pasarela con actividades, y otra más grande con un circuito de actividades y un tobogán metálico muy característico. En esta segunda área, además, hay otro columpios y uno adaptado a niños discapacitados. Las manchas cubren prácticamente todas las zonas.

María Jesús Vega, madre de dos niños de 7 y 4 años, señala indignada las escaleras del área de juegos que hay para los más pequeños. Los escalones, de color rojo, están cubiertos de una capa negra. «No puedes traer a los niños con un pantalón claro, porque salen con la ropa negra. Y esa suciedad no se quita. Estos columpios no han visto una manguera en años», asegura enfadada. «No entiendo que se invierta en hacer un parque así, muy bonito, y luego se permita que esté en este estado lamentable».

Un millón de inversión

La nueva equipación, y el suelo, de la plaza de las Américas se inauguró hace tres años, durante el verano de 2016. La obra supuso una inversión de un millón de euros por parte del Consistorio pacense.

Los vecinos tienen muy presente lo que costó esta plaza. «Son los mejores columpios de Badajoz, te lo digo yo que me hago ruta con los niños por todos, pero no han vuelto por aquí desde que los colocaron. Ya se pueden pudrir que no los limpian», se lamenta Jesús Borrallo, padre de tres niños y vecino de Valdepasillas.

Borrallo asegura que ha llamado varias veces a los servicios municipales para pedir que intervengan. «Y te dicen que por supuesto que limpian. No se dónde. Estos columpios no los han tocado. La mugre es suciedad de hace años», se lamenta este afectado.

Como hace Manoli Barrera con su nieta, es habitual ver a los padres y abuelos con 'toallitas' y pañuelos para limpiar los columpios, o a los niños cuando se bajan de estos juegos. «Mira -señala María Jesús Vega con un pañuelo en la mano- se ha llevado toda la mancha del tobogán en la camiseta».

Su hija de 4 años, en efecto, muestra una mancha negra en su ropa después de bajarse de los columpios. «Un día de parque, una lavadora, esto no es normal», concluye su madre, que pide una respuesta inmediata y continuada en el tiempo.