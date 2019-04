Los usuarios piden que se acondicione el aparcamiento de tierra Agujeros en el aparcamiento de la Alcazaba. :: J.V. ARNELAS Los conductores alertan de que hay muchos baches y zonas donde los coches derrapan, y que el sistema para contar plazas libres no funciona N. R. P. BADAJOZ. Domingo, 28 abril 2019, 08:05

Aparcar en la Alcazaba no es nada fácil. Desde que cambió el sistema dentro del recinto árabe, hay pocas plazas y además los usuarios denuncian que el solar está en muy malas condiciones. Hay baches, agujeros, piedras y zonas donde la gravilla hace que los coches derrapen. También denuncian que el sistema electrónico para contar las plazas vacantes no funciona correctamente.

«Mira, pone que hay 46 plazas libres y he dado dos vueltas para encontrar una. Y casi me dejo el neumático en ese agujero», se lamenta Joaquín Bayón, un pacense que hace tiempo que no dejaba su coche en la Alcazaba. «No sabía que estaba tan mal. No vuelvo a subirlo aquí, pero claro: ¿dónde lo dejas en el centro?», añade.

Desde el mes de junio de 2018 está prohibido aparcar en la parte alta de la Alcazaba, que ha quedado reservada a los trabajadores de la universidad y de la biblioteca. Solo hay aparcamiento libre en la parcela más próxima a la Puerta de Carros. Cuenta con 130 plazas y hay una pantalla en el acceso que indica si hay vacantes. Sin embargo, los usuarios denuncian que suele marcar que las hay cuando está completo prácticamente siempre.