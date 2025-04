Los usuarios del parking de Los Alféreces denuncian que no cumple la ley

A Carmela Sánchez cada vez le cuesta más trabajo subir la maleta o las bolsas de la compradesde el parking de los Alféreces, en Badajoz, ... hasta su casa. El estacionamiento no tiene ascensor y los 285 usuarios tienen que subir más de treinta escaleras para llegar del subterráneo hasta la plaza que da nombre al parking.

Juan Carlos Jiménez adquirió la cesión de su aparcamiento cuando tenía 40 años. «Por aquel entonces no había ascensores, pero ya existen en todos los edificios que son de varias plantas y la edad a la hora de subir por las escaleras se nota», afirma el usuario.

Este problema no afecta solo a los más mayores del estacionamiento, «Esta salida del parking es peligrosa para niños, para padres con carritos y si alguien se rompe una pierna no tiene como acceder al coche», lamenta Ángel Ródríguez.

Como él, Alberto Hernández sube a diario las escaleras que le dan acceso desde su aparcamiento a la calle «Muchos usuarios son personas mayores que tienen problemas de movilidad y no pueden hacer uso de su aparcamiento porque no tienen un acceso habilitado», señala el presidente de la comunidad de usuarios.

Este aparcamiento subterráneo de dos plantas fue construido en 1994 por el Ayuntamiento de Badajoz, por lo que es un terreno municipal que fue gestionado a través de una concesión administrativa. Es decir, los usuarios adquirieron el derecho de uso del aparcamiento y pueden utilizar el aparcamiento por un periodo de tiempo de 75 años.

De las 285 plazas, 60pertenecen a Estacionamientos y Servicios Extremeños, la empresa que tiene en propiedad plazas y que gestiona su alquiler a vecinos y trabajadores de la zona.

«Hemos presentado al Consitorio una solicitud formal para instalar un ascensor. Pero no hemos obtenido ninguna respuesta y nosotros no podemos hacer nada porque los propietarios del edificio son ellos», señala Torrado.

Los propietarios de la concesión han buscado apoyo en la Asociación para la Atención de Minusválidos Físicos de Extremaudura, (Apamex), desde donde señalan que «La responsabilidad de poner en marcha estos ascensores es del Ayuntamiento. Además, ellos deberían velar por la accesibilidad de los edificios de la ciudad, ya sean privados o públicos», explica el presidente de la entidad, Jesús Gumiel.

En este sentido Torrado indica que pese a que son los usuarios de las plazas de aparcamiento no pueden hacer un cambio significativo en la estructura de la propia plaza porque esta es patrimonio municipal y lamenta que estas actuaciones no se hayan llevado a cabo hace unos meses, con las obras de la plaza de los Alféreces.

«Hemos colaborado con la renovación de la plaza de los Alféreces, lo hemos llevado a plataforma única», explica Gumiel, que subraya que desde el punto de vista de la accesibilidad la plaza es modélica, pero que el problema está en el subterráneo.

Lugar idóneo

El gestor de los aparcamientos, Andrés Torrado, denuncia que el abandono del parking no es sólo a nivel de accesibilidad, también lo encuentran en el mantenimiento. «El uso diario de iluminación, y seguridad lo cubre la comunidad, pero la estructura está verdaderamente mal. Su estado de permeabilidad es lamentable, cuando se riegan los jardines o llueve se filtra todo el agua».

Gumiel señala que este «es el único parking en Extremadura que está sin ascensor».

Los vecinos quieren una reforma de su subterráneo, «En el parking de San Atón ya la hicieron el año pasado, le pusieron un ascensor que tampoco lo tenían»., exclaman.

Sea como fuere, señala que por no cumplir con la ley de movilidad este parking es ilegal y que esta situación es denunciable, aunque los vecinos prefieren llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento antes de recurrir a la vía legal. «Queremos que nos escuchen y nos den soluciones, de no ser así no nos va a quedar otra que buscar alternativas».