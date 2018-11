Los usuarios del bus en Badajoz pagan menos de la mitad del coste del servicio Usuarios del nuevo minibus en la avenida de Huelva. :: j. v. a. La ciudad compensa el déficit con 4,2 millones de euros mientras que los viajeros pagaron 3,2 millones de euros a través de los billetes ROCÍO ROMERO Badajoz Martes, 6 noviembre 2018, 07:54

Cada vez que un pacense sube a un autobús, paga menos de la mitad de lo que cuesta su viaje. El resto, incluso un poco más, lo afronta la ciudad. Así consta en los datos de Tubasa, la empresa concesionaria.

Tener todas las líneas funcionando cuesta 7,5 millones de euros al año, de los que 3,2 millones de euros lo abonan los viajeros. El resto, 4,2 millones de euros, lo abona el Ayuntamiento a través del equilibrio financiero. Así compensa el déficit.

La concesionaria ingresa 1,1 millones de euros a través de billetes y otros 1,8 millones de euros por bono-bus. Las tarjetas mensuales suponen 105.412 euros y la publicidad en buses y marquesinas reporta 197.292 euros. Por otros servicios recibe 45.764 euros. En total, los ciudadanos pagan 3.238.535 euros, mientras que el coste real del transporte público es de 7,5 millones de euros. Así que el Ayuntamiento corre con la diferencia, que en 2017 alcanza los 4.249.881 euros.

Con ese dinero es posible que funcionen las 25 líneas que recorren la ciudad. Ayer, lunes, entraron en vigor las cuatro exprés que conectan distintos puntos con el centro de la ciudad a través de microbuses.

Tubasa ha adquirido cinco minibuses, que el Ayuntamiento le pagará en diez años. Estos nuevos servicios suponen 324.417 euros al año. Los cálculos de la concesionaria apuntan a que los usuarios pagarán la mitad y el resto lo afrontará la ciudad.

Estas líneas introducen novedades, como que los vehículos colectivos suban hasta La Pilara, conectar la barriada de Llera con el centro de salud que le corresponde (Valdepasillas), entrar en la urbanización de Tres Arroyos y la línea de San Fernando atraviesa la autopista.

De momento no está previsto que suba el importe del billete. Por el contrario, los transbordos son gratuitos desde ayer siempre que no pasen más de 15 minutos desde la salida de un bus hasta la entrada en otros para los abonos recargables. Esto no será posible para los billetes de un viaje.

Tubasa estima que la gratuidad del segundo viaje para el usuario no incrementará el déficit ni supondrá ningún coste extra para la ciudad. Esperan que los usuarios se animen a subirse a otro autobús en lugar de hacer el segundo trayecto a pie, algo que saben que algunos pacenses hacen porque dos billetes para desplazarse por la ciudad supone un coste alto. De ahí que aseguren que se da un servicio de más calidad pero sin incrementar el déficit.

15 buses eléctricos

Por otro lado, aún están fabricando los 15 buses eléctricos que renovarán la flota. Las previsiones apuntan a que llegarán a la ciudad en febrero. A partir de entonces los pondrán a punto y probablemente comenzarán a funcionar en primavera. El Ayuntamiento paga parte de estos vehículos (lo equivalente a uno de gasoil) y Tubasa paga la diferencia del eléctrico. A cambio, ha alargado su concesión diez años más. El Ayuntamiento, por su parte, financia los nuevos autobuses con el ahorro en gasoil.