Usuarios de la línea M3 denuncian continuos problemas en los microbuses

Una avería en el microbús que cubría el martes el trayecto que realiza la línea M3 de autobuses (Dehesilla de Calamón-La Pilara) provocó ... un retraso de una hora a los viajeros que esperaban el paso de esa línea, quienes denuncian que las limitaciones técnicas y mecánicas de los vehículos que el Ayuntamiento de Badajoz utiliza en esa línea provocan retrasos e incomodidades a diario. En este caso el problema surgió cuando el microbús se encontraba en las proximidades de la venta El Rocío, en la urbanización de la Dehesilla de Calamón. Hasta allí llegó expulsando humo, una situación que no llamó la atención de los viajeros porque los microbuses de la línea M3 suelen desprender gases.

Explica Ilda Melgarejo, usuaria habitual de la línea, que ese día utilizó el autobús M3 para desplazarse desde La Pilara hasta Las Vaguadas para recoger a su nieto. «Camino de Las Vaguadas ya se veía que el autobús no iba bien, pero fue después, sobre las 14.50 horas, cuando se debió averiar».

Ese problema técnico impidió que el vehículo que debía partir de la Dehesilla a las 15.00 horas llegase hasta allí, por lo que tuvieron que esperar hasta que pasó el siguiente vehículo una hora más tarde. «Hemos estado una hora en la parada».

Finalmente subió al bus a las 16.15 horas, donde coincidió con Amalia Gastón, otra usuaria. «A mí me tocó el otro día, tenía que pasar a las 8.15 de la mañana y no llegó hasta las 8.50. Hubo alumnos de los colegios de Las Vaguadas que no llegaron a clase».

Tanto Amalia como Ilda son conscientes de que una línea que circula a diario puede sufrir retrasos, pero ambas coinciden en que la línea M3 lleva años con problemas. «El primer inconveniente lo sufrimos por la mañana. El autobús debe llegar a la cabecera de línea a las 7.00 de la mañana pero siempre viene tarde».

Según han escuchado los usuarios de esta línea, ese retraso se debe a que antes de salir de cochera a los vehículos les deben conectar un ordenador para que no «den un fallo» que impide la puesta en marcha.

Añade Amalia que a esos problemas se suma el defecto que presenta el sistema de climatización, que en ocasiones lleva encendida la calefacción porque resulta imposible desconectarla. «Otras veces entra el agua cuando llueve y hay puertas que se cierran y se abren sin que puedan controlarlas». «Y cuando llega a la Atalaya hay días que casi tenemos que bajarnos del autobús porque a duras penas es capaz de subir la cuesta», añaden Ilda y Amalia, que valoran positivamente el servicio que presta la línea M3 pero solicitan una revisión de los vehículos.

«Hace bastante tiempo que se habla de que van a venir autobuses nuevos, pero no terminan de llegar», insisten estas usuarias, que piden también la colocación de marquesinas en las paradas con más viajeros. «A veces nos juntamos 10 personas en la parada de La Pilara. Allí vendría bien una marquesina y también en el colegio de Las Vaguadas, son lugares en los que sube y baja bastante gente».

Desde el Ayuntamiento se ha explicado que cuando se notifica alguna avería en esta línea «es atendida y si el problema impide usar el vehículo, es sustituido por otro». Igualmente se añade que aunque el microbús que da esos problemas «tiene cerca el fin de su vida útil, aún es apto para el servicio», del que será retirado cuando lleguen los nuevos vehículos eléctricos que ha encargado el Ayuntamiento.