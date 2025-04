Los usuarios denuncian que la pista de BMX de Badajoz lleva dos meses cerrada

Si algún pacense ve estas semanas a un deportista con una bicicleta pequeña dando vueltas por el aparcamiento de un supermercado, o saltando algún obstáculo, ... puede que esté entrenando para una carrera y no tenga otro sitio dónde hacerlo. Es lo que denuncian los usuarios de la pista de BMX que hay en la calle José María Alcalá y Alenda, en Valdepasillas. Llevan todo el verano sin poder practicar este deporte porque la pista está cerrada.

En las pistas de Valdepasillas entrenan cuatro clubes además de aficionados que van por libre. José Carlos Pedrero, de Asociación Deportiva BMX Badajoz, explica que el segundo fin de semana de junio celebraron la última prueba de una liga en la que participan. «Y luego cerraron las instalaciones, nos informaron a los clubes que no estaría abierto este verano», se lamenta.

«Pedimos una reunión con la Fundación Municipal de Deportes para pedir una solución, pero nos dijeron que hay escasez de personal y que no hay nadie para abrir, así que llevamos dos meses sin la única pista que hay en Extremadura», dice Pedrero. En septiembre muchos de estos deportistas tienen competiciones y no pueden prepararse. «Están entrenando en algunas fincas privadas que tienen alguna rampa o haciendo velocidad en aparcamientos, pero claro, eso no tiene las medidas ni las condiciones necesarias para competir luego en un circuito».

Hay deportistas que compiten en septiembre y están entrenando en aparcamientos porque no tienen dónde ir

EL BMX es una especialidad ciclista en la que se compite con bicicletas de cross en un circuito con rampas y giros. Hay distintas modalidades, de velocidad o de acrobacias. En Badajoz hay mucha afición desde hace 40 años y el circuito de Valdepasillas es el punto de referencia para ellos. «Hemos pedido una reunión con el alcalde, Ignacio Gragera. Metimos un escrito por registro para que nos recibiera, pero no hemos tenido noticias», se queja José Carlos Pedrero.

Respuesta municipal

La Concejalía de Deportes confirma que la pista de BMX está cerrada porque el personal responsable está de vacaciones. Aseguran que reabrirán en septiembre y que se ha ofrecido a los deportistas, como alternativa, que usen las rampas bajo techo que hay en el Centro Joven, en el polígono La Paz.

Los afectados aseguran, sin embargo, que no es una solución porque el circuito de La Paz no es compatible con el BMX. «La instalación en los antiguos cines Puente Real es un skatepark, diseñado única y exclusivamente para el uso de patinete, tanto por el espesor de las láminas, que no están pensadas para resistir el impacto de una bicicleta, como por las dimensiones», explica Pedrero.

Este especialista denuncia, sin embargo, que en la pista del Centro Joven sí se ha permitido la entrada de bicicletas «y eso ha supuesto ya que tengan que pagar tres reparaciones, puesto que no está pensado para ese uso».

Sea como sea, los usuarios de BMX alegan que estas instalaciones no valen y que necesitan su circuito oficial, que es la primera vez que cierra todo el verano. Otros años, detallan, ha habido cierres intermitentes, pero no más de dos meses como está ocurriendo en la actualidad.

«De todas formas, este no es el único problema», se queja Pedrero. Explica que los aficionados no lo tienen nada fácil para poder entrenar por las escasas horas que tienen disponible la única pista que hay. Cuando está abierta, según detalla, pueden entrar de 17.00 a 22.30 horas. «En los meses que hace calor no podemos ir hasta las nueve, así que apenas tenemos una hora para practicar».

Por esa razón, los aficionados al BMX no solo piden que se abra la pista en verano, sino con un horario que se adapte a la época, es decir, hasta más tarde. También denuncia que este circuito cierra cada vez que hay un puente o festivo. «En Navidad, en Semana Santa, en Carnaval está cerrado todos los puentes y todas las vacaciones. La mayor parte de los que practican están en edad escolar y es precisamente en esas épocas cuando pueden disfrutar del deporte y siempre lo encuentran cerrado», explica el portavoz de AD BMX.

Los aficionados están indignados con la decisión municipal y exigen que se revise. No entienden que se elimine un servicio por vacaciones sin cubrir las ausencias. «Es como si, en verano, te dijesen que ya no recogen la basura, que la metas en tu coche y la lleves tu al vertedero esa época», concluye José Carlos Pedrero.

En Badajoz también hay pendiente un compromiso municipal de crear una pista nueva de BMX, que también incluiría un skatepark, en Antonio Domínguez, pero este proyecto no ha avanzado.