Los usuarios de las bicis de Badajoz denuncian que el servicio vuelve a tener problemas

Preocupado por la ecología y con el objetivo de llevar una vida saludable, Manuel Moralo decidió hace unos años descargarse la aplicación Biba para poder hacer uso de las bicicletas públicas que hay distribuidas por Badajoz.

Un transporte del que se sirve a diario, sobre ... todo para ir al trabajo. «Me parece un medio de transporte muy cómodo y eficaz, no tienes que utilizar el coche, no contaminas y te ayuda a estar bien», cuenta este profesor de la UEx, que aún con las temperaturas de estos meses prefiere desplazarse en bicicleta.

Hace unos días fue la última vez que intentó ir al trabajo en una de ellas, pero no pudo hacerlo en ninguna de las nueve bicicletas del puesto que Biba tiene en la avenida Ramón y Cajal, frente a la oficia de Correos. «A pesar de que las bicicletas estaban allí la aplicación me decía que no había ninguna disponible». Por eso Moralo decidió intentarlo en una segunda estación de estos vehículos, pero tampoco tuvo suerte, al igual que en el tercer intento. «No me dejaban sacar las bicis porque decían que estaban ocupadas. Además, algunas de ellas estaban pinchadas», subraya este usuario hastiado por las deficiencias del servicio.

Un servicio que, según cuenta, comenzó a funcionar mucho mejor hace unos meses, cuando tras las quejas suyas y de otros usuarios por el abandono de la empresa, el Ayuntamiento se puso al frente del servicio, hasta que de nuevo adjudicó a la misma empresa del Grupo Ruiz la gestión de estos transportes.

«Los primeros meses en los que retomaron la gestión ha funcionado más o menos bien. Deja que desear, pero al menos se podían utilizar las bicicletas», cuenta.

Ante esta dejadez, de nuevo ha trasladado una petición al Consistorio con los problemas de los que se ha percatado, y que se repiten en las estaciones de la avenida de Colón o en la plaza de España. Precisamente aquí no hay ninguno de estos vehículos y el único puesto de esta plaza se encuentra vacío.

«No se dan cuenta de que esto nos repercute a los usuarios porque no tenemos la seguridad de llegar a tiempo a un lugar si vamos a coger una bici y no podemos utilizarla o no está a punto», apostilla.

La falta de mantenimiento es otro de los problemas que según Moralo padece el servicio. «Hace unas semanas notifiqué mediante la app una rueda pinchada, pero a diario paso por la estación y compruebo que no la han reparado», dice indignado porque en ocasiones se ve obligado a utilizar el coche aunque no quiera.

«Si no puedo ir en bici, voy caminando o en autobús, intento coger el coche lo menos posible pero a veces me veo obligado a hacerlo», matiza.

Para mejorar la gestión, Manuel no solo necesitaría que el servicio funcione, sino que se mejore el estado de las bicicletas. «La tija del sillín es muy baja y esto es un problema para los que medimos más de 1,70 metros, debería haber más variedad», confiesa.

Por su parte, el Ayuntamiento no ha aclarado a HOY la causa de este problema que afecta a otros muchos usuarios desde hace semanas.