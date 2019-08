Los usuarios del autobús que va al ferial piden que se amplíe el horario nocturno El sector del taxi se defiende ante las críticas recibidas por no recoger pasajeros entre El Faro y el Hospital Universitario los días de ocio nocturno A. A. BADAJOZ. Sábado, 3 agosto 2019, 10:08

Los sábados por la noche el ocio nocturno de la ciudad se concentra mayoritariamente en la discoteca de verano Aloha, situada en el recinto ferial, al lado del parque acuático Aqua Badajoz.

El cierre de la discoteca se produce a las 05.30 horas aproximadamente, pero la línea 9 de los autobuses municipales realiza su último viaje a Ifeba a las 04.00 de la madrugada.

Esa hora y media de diferencia entre el cierre de la discoteca y el último bus urbano provoca que coger un taxi para volver a casa sea la única opción.

A este problema se suma la decisión de los taxistas de recoger pasajeros únicamente en la parada que se habilitó durante la pasada feria de San Juan, situada frente a la salida del recinto ferial, en la zona que se conoce como la Cuesta Albalá.

Los clientes de la discoteca se muestran descontentos con el servicio que ofrecen tanto los taxistas como los autobuses de línea.

«Nos ha pasado en más de una ocasión que al salir de la discoteca no hay ni un solo taxi. La gente se acumula y todo el mundo llama. Es normal que avancemos para intentar coger uno. Además, el último bus pasa antes de que cierren, cosa que no tiene mucho sentido», explica Carlos Fernández. «La última vez que salí, llamé desde la antigua fábrica de Coca-Cola, y lo único que me decían era que volviera a Aloha. Entiendo que a El Faro no vayan, pero desde la fábrica hay bastante más distancia. Se nota la mala organización», asegura Fernando Santos, un joven que sufrió este problema el pasado fin de semana.

El sector del taxi se defiende ante las críticas. «Desde el Hospital Universitario en adelante solamente recogemos en la parada de la discoteca», confirma Luis Giraldo, presidente de Radio Taxi Badajoz.

«No suele ser habitual, solo los días en los que se produce más tránsito de la cuenta. Por ejemplo, el sábado 27 de julio coincidió el concierto de la Alcazaba, unas seis o siete bodas y el cierre de la discoteca. En casos así no podemos abarcar tanto terreno», añade.

Giraldo defiende que se respete la parada de taxis del recinto ferial, pues asegura que «es injusto que la gente avance hasta El Faro o hasta la antigua fábrica de Coca-Cola y pretenda coger un taxi, cuando en la parada hay gente que lleva tiempo esperando y están situados correctamente».

También critica los servicios nocturnos de autobuses urbanos. «No tiene sentido que el último autobús pase antes del cierre de la discoteca. Muy poca gente usa ese transporte para volver a casa. Si pasaran con más frecuencia o se habilitara otra línea, la carga de gente en los taxis sería menor y no habría estos problemas».

La línea 9 es la única que, tanto jueves como sábado, llega hasta el ferial, a Ifeba más concretamente, con una frecuencia de 40 minutos.