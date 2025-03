Urueña sobre las casas en ruinas: «Estamos trabajando, pero no es un problema sencillo»

Carlos Urueña, concejal de Urbanismo, es la persona que tiene en sus manos las 107 denuncias de los vecinos del Casco Antiguo. «Estamos trabajando, pero ... no es un problema sencillo».

El edil de Urbanismo destaca que, de los que han revisado, un 60% son solares, es decir, que no todas son casas ruinosas.

En cuanto a los solares, Urueña asegura que envían cartas todos los años a los propietarios para pedir que los limpien «y que más o menos están en buen estado».

Sobre las viviendas, el responsable de Urbanismo indica que las están analizando con los técnicos. «Muchas ya tienen órdenes de ejecución (para exigir a sus dueños que las arreglen), otras las volveremos a mandar», indica, pero reconoce que no es un problema fácil de arreglar ni rápido. Detalla que, cuando piden la ejecución algunos dueños ignorar esta orden y en otras ocasiones no se localiza al propietario. «Si pasa un plazo de tiempo y no lo hacen, iniciamos órdenes de ejecución subsidiaria», es decir, que el Ayuntamiento lo haga por su cuenta y se lo cobre al dueño. «Pero eso también lleva sus plazos, es complicado».

Urueña asegura que uno de los problemas que se encuentran es que algunas propiedades en mal estado están protegidas aunque en realidad no tienen valor. Pone como ejemplo la casa sostenida con puntales en la calle Luis de Morales. «Hemos tardado dos años en retirarle la protección para poder demoler». Por eso, añade el edil, hace unos meses anunciaron que harán un nuevo catálogo para revisar la protección del Casco Antiguo y poder agilizar los trámites.

En cuanto al catálogo de ruinas que exigen los vecinos, es decir, saber cuántas propiedades en total están en mal estado en el centro, Urueña también pide paciencia a los vecinos y asegura que están trabajando en ello.

En cuanto a las declaraciones de los vecinos que han presentado las denuncias, el responsable de Urbanismo niega que el Ayuntamiento discrimine ciertas zonas del Casco Antiguo, las más degradadas. Asegura que solo en el eje entre en Campillo y Eugenio Hermoso van a invertir ocho millones de euros en 2024, entre la urbanización de la zona, la compra de viviendas para una futura zona dotacional y la rehabilitación de 33 nuevas casas por parte del Inmuba. Sobre la Inmobiliaria Municipal añade que no es cierto que no tenga sus propiedades en buen estado. «Cuando el Inmuba compra, derriba la casa para evitar que sea okupada. No lo hace solo si no es posible porque afecte a otra casa».

Finalmente el edil de Urbanismo tiende la mano a la Asociación de Vecinos y a SOS. Asegura que se reuniría con estos colectivos para explicarles en detalle la situación de estas propiedades.