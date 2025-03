Urueña: «Las obras en la avenida de Elvas no alterarán el acceso al campus universitario»

El cruce que hasta ahora permitía el acceso al campus universitario (el que se situaba frente al edificio metálico) será sustituido por la nueva rotonda, ... un cambio que afecta al recinto universitario, que se ha visto obligado a modificar el cerramiento y trasladar esa entrada de vehículos unos metros adelante en sentido Portugal. Para ordenar el tráfico en el interior del campus ha sido construida una rotonda interior, en un lugar próximo al Edificio Metálico.

El concejal delegado de Urbanismo, Carlos Urueña, cree que la obra en marcha no va afectar a la entrada y salida de estudiantes. Sin embargo, no aclara si el nuevo acceso desde la rotonda estará asfaltado y accesible cuando se inicie el curso.

En su opinión, si esa entrada no estuviese habilitada no supondría un inconveniente porque en junio, con la obra en marcha, se celebró la selectividad «y no hubo problemas» .

El origen de la antigua rotonda que ahora ha sido eliminada está en un error administrativo cometido hace dos décadas. Cuando se construyó en el año 2003 se realizó de acuerdo con el plan urbanístico aprobado en 1997, que era el que estaba vigentes en aquel momento. Sin embargo, el nuevo plan que se tramitaba entonces no contemplaba esa rotonda sino una glorieta situada en el lugar donde ahora se está realizado. El Ayuntamiento asegura que comunicó ese cambio a Demarcación de Carreteras, pero que no se tuvo en cuenta la modificación y se realizó en el lugar incorrecto.