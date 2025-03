El PP urge soluciones a la situación de la sanidad en Tentudía y Sierra Suroeste

REDACCIÓN BADAJOZ. Miércoles, 12 de octubre 2022, 08:26 Comenta Compartir

El PP de la provincia de Badajoz reclama al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, y al PSOE extremeño soluciones ante la situación de la sanidad en las comarcas de Tentudía y Sierra Suroeste; así como que se pongan todos los recursos «a disposición de la región» para que los recortes «dejen de aplicarse de una vez» y haya médicos, enfermeros y las ambulancias «necesarias en cada pueblo y ciudad».

«Exigimos a Vergeles y a Vara y al PSOE que dejen de ponerse de perfil, que con la salud de las personas no se juega, que busquen soluciones de forma urgente», insistió ayer el presidente del PP de la provincia de Badajoz, Manuel Naharro, para quien «si no saben cómo solucionarlo que se vayan» o «si no la gente los va a echar en el año 2023», y «no podemos seguir demorando ni un minuto más la llegada de soluciones eficaces y eficientes a largo plazo».

Para Naharro, «se está poniendo en peligro la viabilidad de nuestro sistema sanitario rural sin que al socialismo, ese que alardea de estar al lado de la gente, parezca importarle», a la vez que considera que el trabajo de la Consejería debe ser atender las necesidades de su personal sanitario «para que no estén ni un minuto más al límite de sus capacidades» y garantizar la prestación de todos los servicios sanitarios «sin importar el tamaño de la localidad donde se viva», dado que, si se prolonga este estado en la sanidad, se pasará de una situación «grave» a «agónica».

Recogida de firmas

Los populares van a iniciar próximamente una recogida de firmas en ambas comarcas en contra de los recorte sanitarios, según anunció en una rueda de prensa el presidente del PP de la provincia de Badajoz junto a representantes del partido en municipios de Tentudía y Sierra Suroeste.

Manuel Naharro reafirmó que «una vez más» se unen para defender los derechos de sus vecinos y, en concreto, el derecho constitucional de acceso a una sanidad pública, universal y de calidad que, actualmente, el Servicio Extremeño de Salud (SES), Vergeles y Vara «están negando una y otra vez en los consultorios, servicios de urgencia, ambulancias y asistencia médica en nuestros municipios». «Un derecho que está siendo ninguneado una y otra vez», incidió.

Del mismo modo, tachó de «lamentable» el «desaguisado que tiene montado el PSOE con la sanidad en nuestra tierra».