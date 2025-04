Urbanismo dividirá en tramos la obra de los Alféreces para no perjudicar a los bares Estudia permitir que puedan colocar los veladores en la plaza central mientras se actúa en la zona de terrazas

Los hosteleros de la plaza de los Alféreces podrán colocar sus veladores en la plaza central o en alguna otra zona que no esté justo delante de sus negocios mientras duren las obras de urbanización, una medida con la que la Concejalía de Urbanismo pretende reducir al máximo el quebranto económico que supondrá el levantamiento temporal de los veladores y las carpas.

Esta posibilidad ha sido comunicada por el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, quien abordará esta cuestión con los representantes de los hosteleros en una reunión que se celebrará la próxima semana.

De este modo busca ofrecer una solución a los restaurantes que funcionan en una plaza que desde hace años se caracteriza por la pujanza de su hostelería.

Las primeras carpas serán levantadas a final de mes pero la intención es que cada tramo de acera sólo esté en obras 15 o 20 días

La actuación que pretende convertir la plaza en una plataforma única de uso peatonal comenzó a mediados de agosto y tiene un plazo de ejecución de ocho meses. Ya ha superado por tanto su ecuador y en los cinco meses transcurridos ha sido renovado el pavimento de la plaza central casi en su totalidad. Igualmente se ha actuado en la calle por la que penetran los vehículos desde la avenida de Santa Marina y en la esquina que da continuidad hasta República de Argentina, donde ahora está siendo sustituida la red de saneamiento.

La previsión es que dentro de 15 o 20 días se actúe en la siguiente esquina, donde hay una jamonería, una heladería, dos restaurantes y una carnicería, lo que obligaría a levantar dos carpas para veladores.

«Mi petición es que terminen lo antes posible», afirma Antonio Palma, propietario del restaurante Mentidero, que está ubicado en el tramo que próximamente será levantado. «Nos preocupa mucho porque nos puede afectar en marzo y abril, que son meses buenos para la hostelería».

Sensaciones parecidas expresa Nahum Castillo, responsable del restaurante Suculenta. Está en el siguiente tramo de acera y cuenta con 12 veladores en la calle. «En la zona de los bares la obra no debería durar más de 15 días porque esas mesas son las que más se utilizan».

Buen ritmo

Candi Morillo ya ha vivido las dificultades que ahora temen sufrir los hosteleros. Ella trabaja en la inmobiliaria Loft y delante de su escaparate trabajan los obreros desde después de Navidad. «Nosotros hemos podido acceder sin problema. Yo creo que llevan un ritmo bueno».

En su opinión, las molestias son mínimas si se tiene en cuenta el alcance de la obra. «Estamos muy contentos porque delante de nuestra inmobiliaria era raro el día que no se tropezaba alguna persona. El nuevo suelo está quedando muy bien».

Zona peatonal

La intención del Ayuntamiento es crear una plataforma única en la que solo se permitirá la circulación de los vehículos de los residentes, tal y como sucede en Menacho. Los viales serán adoquinados mientras que la plaza central y las aceras están siendo pavimentadas con granito.

La misma solución se dará a las aceras en las cuatro calles que desembocan en la plaza, como ya se aprecia en el vial que conecta Santa Marina con la plaza de los Alféreces, donde se han dejado alcorques para árboles, pero la calzada llevará una capa de alquitrán en lugar de adoquines.

Carlos Urueña avanza que la intención es reducir las molestias al mínimo para que cada negocio de hostelería solo tenga que retirar los veladores durante un máximo de 15 o 20 días. «Si es posible dividiremos cada esquina en dos tramos diferentes, pero todo va a depender de cómo estén las acometidas del agua».

La intención es que las tres esquinas en las que no se ha actuado estén concluidas a finales de marzo o principios de abril. «Otra cuestión son los imprevistos», reconoce Urueña, que no descarta ampliar en dos meses el plazo de ejecución de la obra –debería terminar en abril– para afrontar los últimos remates, entre los que se incluye la colocación de un toldo en la zona de juegos infantiles. «Con la prórroga nos iríamos a junio, pero la plaza y su entorno, que es la zona más sensible, estarían terminados para mayo».

