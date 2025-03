Urbanismo analiza ya la fábrica de supercondensadores de la plataforma logística

. Urbanismo ya ha recibido el proyecto para la construcción de la fábrica de celdas de litio en la plataforma logística del Suroeste Europeo. Lo ... tiene registrado desde el día 6 de este mes, el miércoles pasado, bajo el nombre de «planta de fabricación de supercondensadores».

El proyecto no se puede consultar en el Ayuntamiento, donde no será público hasta que le den los permisos. Esto es así porque los técnicos municipales pueden pedir cambios al proyecto y no se da por definitivo.

Phi4Tech tiene reservadas tres parcelas en la plataforma logística en Avante, la empresa pública de suelo industrial. Juntas suman 177.000 metros cuadrados y se ubican alrededor del centro logístico que Amazon construye.

El precio del suelo es de 70 euros por metro cuadrado, por lo que el montante total de la operación es de 12,3 millones de euros.

La operación de compra venta está pendiente de una modificación del proyecto de interés regional (PIR), que es el instrumento urbanístico por el que se desarrolla el suelo junto a la carretera de Campomayor. Una vez que esa modificación salga adelante, podrán formalizar la adquisición.

La empresa ocupará la parcela completa con las tres fases, pero ahora solo desarrollará la primera. El objetivo de esta es que pueda producir 600.000 unidades al año.

Posteriormente, y en función de la demanda, gestionarán las otras dos etapas del proyecto.

En la primera se producirán 2 gigavatios (GW) e irá creciendo en las siguientes hasta llegar a los 10 GW. En ese momento, la inversión ascendería a 500 millones de euros y la plantilla sería de 400 trabajadores.

Ampliar Edificio de Investigación y Desarrollo que empleará a 200 investigadores en 2025. HOY

Inicialmente, el personal de la fábrica será de 50 trabajadores en esta primera etapa. Los técnicos de Urbanismo analizan ya el proyecto básico, aunque llevan meses atendiendo a la empresa con el objetivo de agilizar los plazos y de tramitar los permisos con rapidez.

La empresa, de hecho, confía en meter las máquinas el 1 de marzo de 2023 para terminar las obras en diciembre de ese mismo año. Pero, al haber presentado el proyecto básico, y una vez que lo tengan aprobado, Phi4Tech tendrá que presentar el proyecto de ejecución.

De todas formas, los técnicos de Urbanismo requieren de tiempo para analizar el proyecto. El escollo, o la parte más compleja, se encuentra en el sistema de protección contra incendios que conlleva una instalación de este tipo.

La empresa quiere presentar otro proyecto para construir un edificio de investigación anejo el día 30 de este mes

El siguiente paso que tiene previsto dar Phi4Tech consiste en el registro de otro proyecto básico para crear un edificio de Investigación y Desarrollo de nanomateriales para su uso en almacenamiento energético junto a la fábrica. Estos días ultiman los documentos para registrarlo el 30 de julio. El calendario que maneja la empresa es que las obras puedan empezar en abril de 2023 para inaugurarla a inicios de 2024. En este edificio tienen previsto emplear hasta 200 investigadores, la mitad de ellos en 2024 para completar la plantilla en 2025.

Dicho edificio también forma parte de la primera fase del proyecto de Phi4Tech y se incluye en la plataforma logística de 177.000 metros cuadrados.

Para poder atender las necesidades energéticas, construirán una planta fotovoltaica en unos terrenos anejos a la plataforma, pero que son de titularidad privada y ya han alquilado.