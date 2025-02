Desaparecido en Badajoz: La Universidad pide ayuda a los alumnos de Ciencias para encontrar a Pablo Sierra

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 9 de diciembre 2021, 13:40 Comenta Compartir

¿Alguien vio a Pablo Sierra el jueves pasado por la noche? Se cumple una semana de la desaparición del estudiante de 21 años natural de Zorita y la investigación continúa centrada en reconstruir la noche en la que se perdió su rastro. A esta labor se ha sumado la Universidad de Extremadura. El rector Antonio Hidalgo ha enviado un mensaje a los estudiantes de la Facultad de Ciencias para pedir su colaboración.

Pablo Sierra Moreno cursa el grado de Matemáticas en la facultad de Ciencias y este jueves sus compañeros han vuelto a clase tras el puente y sin noticias de este joven. El rector ha informado a los estudiantes de esta especialidad que la última vez que fue visto fue el jueves por la noche. «Si sabes algo de él o lo has visto desde ese momento y no lo has comentado ya con la policía, por favor, responde a este mensaje con la información que dispongas o directamente contacta con la policía. Cualquier información puede ser relevante», indica el responsable de la UEx en su mensaje.

Esta mañana, en un acto público, Hidalgo también ha ofrecido la ayuda de la universidad a la familia del desaparecido y ha deseado que se resuelva la situación.

Pablo Sierra fue visto por última vez el jueves por la noche en el centro de la ciudad a donde había ido con unos amigos. No volvió a la residencia universitaria donde vive, la Rucab, y su móvil se encontró el viernes en Las Crispitas. Desde entonces se han realizado rastreos en el Guadiana, Los Colorines, Las Cuestas de Orinaza o Suerte de Saavedra, pero no ha habido resultados.