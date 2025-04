Las unidades especializadas de la Guardia Civil restan agentes a los cuarteles, denuncia AUGC La Asociación Unificada de Guardias Civiles pide que se amplíe el catálogo de puestos de trabajo para que no sufran los servicios que ya existían

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado que la nuevas unidades creadas por la Guardia Civil para perseguir la ciberdelincuencia y los robos en el campo, para prestar apoyo a las víctimas de violencia de género y para reforzar los controles de carretera se están nutriendo de agentes destinados a otros servicios que ya existían, por lo que hay puestos de la Guardia Civil y unidades operativas que están sufriendo una importante merma de efectivos.

Desde AUGC se cifra en 200 el número de plazas que no están ocupadas, un dato que dicen no poder precisar porque no les ha sido facilitado en las reuniones que mantienen con los responsables de la comandancia de Badajoz.

Desde esta organización de guardias se recuerda que las dos últimas unidades que se han creado son el Equipo@, cuya misión es perseguir la ciberdelincuencia, y el Equipo Lobo, un grupo dedicado a la seguridad ciudadana al que han sido adscritos 24 agentes. «Ahora mismo hay 10 guardias del puesto principal de Montijo que se han integrado en el Equipo Lobo, eso reduce de forma importante la eficacia en una zona que reúne a una gran cantidad de población por abarcar a localidades tan importantes como Montijo o Puebla de la Calzada».

La Asociación Unificada de Guardias Civiles cita el caso de Montijo como el «más sangrante» por tratarse de un puesto que ha perdido a 10 de sus 35 agentes, pero amplía el problema a multitud de puestos de menor tamaño que han cedido también a parte de su personal. «En el caso de Montijo han convertido un puesto principal en un puesto ordinario».

«Para nosotros las nuevas unidades son fantasmas porque no figuran en el catálogo de puestos de trabajo sino que se nutren del personal de las unidades territoriales, lo que supone una merma importante», insisten.

Equipo Roca y Equipo@

AUGC hace extensible este problema a los Equipos Roca, que nacieron en el año 2018 con 35 agentes que se distribuían en siete ubicaciones diferentes: Badajoz, Talarrubias, Mérida, Villanueva de la Serena, Llerena, Zafra y Jerez de los Caballeros. Desde entonces, su función es prevenir e investigar los hechos delictivos relacionados con los sectores agrícolas y ganaderos.

Igualmente habla del Equipo@, compuesto por siete agentes que desde octubre del año pasado tienen como misión garantizar la seguridad y la protección de los derechos y libertades de los usuarios en el ciberespacio. Su función es por tanto combatir la ciberdelincuencia.

También se refiere a los 13 equipos VioGen que han sido creados en la región, a los que han sido destinados otros 31 agentes que tienen como misión luchar contra la violencia de género y prestar apoyo a las víctimas que residen en el entorno rural.

Por último, citan al Grupo Pegaso, formado por tres agentes que controlan el espacio aéreo para evitar irregularidades en la aviación civil y recreativa.

«Desde AUGC no se cuestiona la profesionalidad del personal que ocupa estas unidades, ni siquiera la necesidad de su creación puesto que realizan una función muy importante en ámbitos de la seguridad que resultan clave. Lo que se critica es que no figuren en el catálogo de puestos de trabajo», añade la organización,

La crítica que realiza esta organización aporta otro dato: «Muchas veces esos puestos se cubren a dedo para hacer favores, no se ocupan por antigüedad o méritos, por eso es tan importante que salgan las plazas a concurso para que puedan solicitarlas cualquier agente».

