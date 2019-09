Los últimos inquilinos del Campillo de Badajoz Un operario tapia una ventana de la calle Costanilla, donde todavía viven varias familias que no han vendido su casa. :: CASIMIRO MORENO El Ayuntamiento tapia las viviendas que se derribarán en breve para evitar a los okupas | Tres familias que viven junto a La Galera tendrán que marcharse en septiembre ANTONIO GILGADO Badajoz Lunes, 2 septiembre 2019, 08:03

Placas de acero en las puertas y ladrillos en las ventanas. Hay que cerrar el paso a los okupas antes del derribo.

En la calle Peralillo se amontonan ocho casas en ruinas con todos los huecos tapados. Tienen los días contados. En los próximos días llegarán las excavadoras al Campillo, se retirarán los escombros y se vallará el perímetro frente a la torre de Espantaperros.

En la esquina de Costanilla un tendedero en la fachada con toallas al sol desvela que hay vida dentro. Mercedes Salazar llega a la puerta. Viene de comprar el pan junto a su madre. Rutina diaria a la que le ha puesto fecha de caducidad. «Tenemos que irnos ya, nos dieron hasta final de mes». Más de cuarenta años viviendo en zona comanche. «El día que esto lo arreglen quedará muy bonito, pero yo ya no estaré aquí».

En algunos casos fue imposible dar con los propietarios o los herederos

Ha sido la última en cerrar el trato con el Ayuntamiento. «¿Qué vamos hacer aquí, si no queda nadie, esto está todo caído?». El Ayuntamiento explica que han llegado a un acuerdo con los tres últimos propietarios de la manzana y el compromiso es que se vayan este mes de septiembre.

El Campillo camina muy lentamente hacia su transformación. Éxodo lento de residentes. En la hemeroteca se agolpan los proyectos, las declaraciones políticas o los derribos. Los primeros pasos se dieron en el 2005.

El panorama ahora dibuja una amalgama de vallas, escombros y solares como aparcamientos.

Ana Fernández no ha llegado a un acuerdo para vender:: C.M.

Emilia es una de las pocas residentes que resiste sin fecha de partida. 83 años en la calle Costanilla. Allí nació y allí reside con su hijo. No han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento. «Con lo que nos dan no podemos irnos a otro sitio. Ofrecen veinte o treinta mil euros y con eso no tes compras nada en Badajoz». Incluso negociaron una permuta. La casa que dejan libre en Costanilla por otra nueva que levanten. Pero no hubo acuerdo. Todo en el aire. Hace tiempo que no se reúnen con nadie.

El Ayuntamiento se ha centrado en el triángulo que forman Jarilla, Castillo y Peralillo, la manzana más próxima a la plaza Alta. Costanilla queda fuera de este primer perímetro. Emilia y su hijo sospechan que hay una tregua para los que no entorpecen la primera fase. Se quedan al otro lado de las vallas de obra.

«Con lo que nos ofrecen no podemos ir a otro sitio, con veinte o treinta mil euros no encuentras nada en Badajoz»

Insisten en que llevan allí toda su vida y no quieren malvender. «Por dentro mi casa no tiene ningún problema. Se vive muy bien».

Pero por fuera todo son quejas. Barrizal cada vez que llueve por el arrastre de los escombros, basura en la valla y piedras levantadas por los coches que aparcan. Toda una carrera de obstáculos para alguien que se mueve en andador.

Planchas metálicas para evitar ocupas en Peralillo:: CASIMIRO MORENO

En su acera apenas quedan cuatro casas ocupadas. Algunos se fueron hace años, pero todavía hay quien, como ellos, se resiste a coger el dinero que le pone sobre la mesa la Inmobiliaria Municipal. Ana Fernández vive en la esquina de Costanilla, ya pegando a Concepción Arenal. Discurso calcado al de sus compañeros de acera. «Con cuarenta mil euros dónde vamos las cuatro personas que vivimos aquí».

Andrés Prieto enseña su casa de San Lorenzo. «Está reformada, no se puede vender como si fuera un solar». Habla con resignación de un proceso demasiado largo en el que las obras se han anunciado muchas veces.

Ha conocido a propietarios que querían desprenderse pero desistieron porque no podían acreditar su propiedad o de casos en los que fue imposible que se pusieran de acuerdo los herederos. «Cuando se empezó a hablar del proyecto aparecieron muchos interesados». En San Lorenzo también José Miguel. Agradece las tapias en las casas que se echarán abajo para que nadie se cuele. «Lo llenan todo de basura, como si no hubiera ya suficiente».

Tras el derribo de los próximos días, en este triángulo el proyecto contempla levantar 35 viviendas nuevas. El inicio de las obras sigue sin fecha.