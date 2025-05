Los últimos choques hacen resurgir la idea de crear una rotonda en la BA-20

El primer accidente que registró la BA-20, conocida como antigua autopista, para cruzar de Pardaleras al Cerro de Reyes tuvo lugar el 6 de ... enero de 2017.

Hacía tan solo unas semanas que había comenzado a funcionar el cruce, cuyo objetivo era dar mayor fluidez al tráfico de la zona, pues hasta entonces no se podía atravesar la autopista.

«Yo estrené el cruce, después han venido muchos más choques. Es peligroso porque no está bien hecho. Además, la gente no respeta», explica siete años después Rafael Santos, el conductor del Volkswagen Golf que hace siete años se vio arrastrado por otro vehículo mientras cruzaba la avenida Juan Sebastián Elcano (BA-20). «El conductor que bajaba por la autopista se saltó el semáforo y me llevó por delante», cuenta mientras enseña las cicatrices que le han quedado en el brazo que quedó atrapado con la ventanilla del coche.

«Estuve un mes en el hospital, tras el accidente regularon los semáforos pero no se ha solucionado el problema. Hay choques, aunque más leves», cuenta.

De hecho, el último siniestro que se registró en este punto tuvo lugar el mes pasado. En esta ocasión fue un choque frontolateral. Dejó un herido leve que tuvo que ser atendido en el Hospital Universitario por un traumatismo nasal y cortes en la cara.

Y este no ha sido el único que se ha producido en lo que va de año, pues en el mes de febrero hubo otros dos. «Dijeron que iban a hacer una rotonda, pero se decantaron por el cruce, que no sería tan peligroso si los conductores respetasen los semáforos», señala Santos.

La rotonda da seguridad

Pese a que los semáforos regulan este cruce, los vecinos se sienten inseguros. «La gente no los respeta, uno de ellos dura apenas 17 segundos, por eso la gente cruza tan rápido. De haber hecho una rotonda no habría este problema, sería menos peligroso», señala Esperanza Trejo, una vecina de Pardaleras que pasa a diario por este punto.

La solución para reducir el número de choques de esta intersección pasaría por una glorieta, explica el experto en motor José Antonio Polo.

«Para descongestionar el tráfico lo mejor es una glorieta. Es importante que sean grandes, y ahí hay espacio de sobra para hacer una rotonda amplia», subraya. En este sentido, Polo destaca que lo ideal sería una glorieta sin semáforos y con pasos de peatones. «Las glorietas están hechas para dar fluidez a la circulación, poner semáforos sería contradictorio porque corta la circulación».

Según destaca el experto en tráfico, no existe peligro alguno en circular por la rotonda. «Los problemas para circular por una rotonda están en la falta de disciplina. La prioridad la tiene el que circula en el interior y para salir hay que circular por el exterior. Mientras que si vas a utilizar la tercera salida se debe ir por el interior», explica.

De este modo, la única manera de reducir el número de siniestros sería sustituir el cruce por una rotonda. «Lo ideal sería que tuviera dos carriles. El espacio exterior sí puede ser lo suficientemente ancho», destaca.

Se da la circunstancia que la mayoría de colisiones producidas en esta intersección son de carácter frontolateral. Esa circunstancia llamó la atención y el Ayuntamiento hizo en 2019 un estudio en el que se concluyó que los semáforos estaban bien sincronizados.

Para eliminar las imprudencias se instalaron fotorojos, que detectan a los conductores que se saltan los semáforos en rojo.

Pero a juzgar por lo que dicen los vecinos, parece que esto no ha dado el resultado esperado.