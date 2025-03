Último día de Juanfran antes de cerrar el quiosco de San Francisco

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 25 de abril 2022, 07:09 | Actualizado 10:02h. Comenta Compartir

Este ejemplar de HOY, el 39.978 del 25 de abril de 2022 no se podrá comprar en el Paseo de San Francisco de Badajoz porque el único quiosco de prensa que permanecía abierto en esta céntrica plaza cerró ayer. Juan Francisco Matamoros cambia de trabajo y ayer muchos lectores se despedían de este conocido quiosquero y los niños le pedían sus últimas chuches tras 10 años viéndolos crecer.

Y es que Juan o Juanfran no ha sido un quiosquero cualquiera. Ha guardado las revistas favoritas de sus clientes para que no se quedasen sin sus ejemplares si estaban de vacaciones o enfermos, ha comentado con los pacenses la portada de los periódicos y ha tenido una paciencia infinita para ayudar a los niños a gastarse 1 euro decidiendo qué chucherías escogían. Ayer los ojos se le llenaban de lágrimas cada vez que un cliente se despedía y le daba las gracias.

Este pacense llevaba 10 años al frente del quiosco de prensa del Paseo de San Francisco, el único en funcionamiento y el más próximo al supermercado de la zona. Tras su marcha, el Ayuntamiento podrá volver a sacar a concesión este servicio. Define este periodo de su vida como «muy bonito». «Tienes un gran relación con la gente muy bonita, como ves. Estoy agradecido a los clientes», decía ayer este quiosquero. Y es que, desde el pasado lunes, cuando supo que cerraba su negocio, los clientes no han parado de despedirse e ir a darle las gracias por su cariño estos años.

«Dicen que se alegran por mí, pero que les da pena porque era el más cercano», explicaba ayer. A Juanfran le gusta su trabajo, especialmente la relación con los lectores, pero las ventas han caído y ha conseguido un trabajo con mejor horario. «Esto va cada vez más flojo. Internet... Para las horas que echas, no se ve recompensa. Me voy para estar más horas con mi familia, tener vida social porque estoy aquí de lunes a domingo».

«La relación que se tiene con los lectores es especial, te saludan a diario y ves crecer a los niños. Eso lo voy a echar mucho de menos»

«Antes podía contratar a un muchacho que venía una tarde a la semana y el domingo por la mañana, pero ahora no puede ser, no saco para mí, así que llevo años sin coger un festivo o un fin de semana con la familia». Lo que más echará de menos, según reconocía ayer él mismo, es la relación con los clientes. «Cada vez que pasaban cerca me decían: Juan, buenos días, buenas tardes».

Paciencia infinita

Uno de los puntos fuertes de este quiosquero era su relación con los niños. El Paseo de San Francisco está lleno los sábados o los domingos, pero él tenía la paciencia infinita de atenderlos con cariño mientras le explicaban que querían este refresco, aquellas patatas o tres regalices, dos 'nubes' de gominola y un chicle relleno. «Los padres me dicen que ellos no valdrían para estar aquí. Yo siempre pienso que los niños son niños y no puedes tratarles como mayores. Yo, a veces, para que se den prisa, les digo: pues me voy a la otra ventana y me dicen: no, no Juan, no. Espera y los voy picando así y se deciden», recordaba ayer emocionado.

Ampliar Juan Francisco despidiéndose ayer de sus clientes en San Francisco. HOY

Muchos de sus pequeños clientes pasaron ayer a comprar las pocas chucherías que le quedaban, ya que no había repuesto por el cierre. Más de uno le dio un abrazo o un beso de despedida. Uno de los padres emocionó especialmente a Juanfran al recordarle la relación con su familia. «Pero si tú has visto crecer a mi hijo, has visto como llegaba a asomarse a la ventana del quiosco», le dijo a este trabajador que no podía retener las lágrimas. «Lo voy a echar mucho de menos, eso es verdad», reconoció.

«Me voy para estar más horas con mi familia, para tener vida social. No libro fines de semana ni festivos y es muy duro aunque ha sido bonito»

¿Y ahora qué? Ayer muchos clientes le preguntaban a Juan Francisco Matamoros qué hará los fines de semana cuando no tenga que madrugar para tener el periódico en cuanto salgan a desayunar o vuelvan de correr en San Francisco. «Dormir no. No me gusta. Algún fin de semana me han llamado mis hijas y me han dicho que venían ellas para que descansase, pero a las ocho y media ya estaba aquí. Después de diez años, no sé qué haré con los fines de semana».

Al Vivero

Lo que tiene claro es que podrá ir al Nuevo Vivero sin preocupaciones. Juanfran es blanquinegro hasta la médula y ayer se despidió de su quiosco con la sudadera del CD Badajoz. De hecho, en su negocio también luce el escudo de este club de fútbol. Durante estos años ha tenido que pedir favores para poder escaparse al estadio, ahora lo hará con tranquilidad.

Ayer, mientras era entrevistado por HOY, muchos clientes se acercaban con curiosidad y este quiosquero presumía. «Ya ves ¿Quién me lo iba a decir a mí? Ahora me entrevistan y voy a salir en el periódico». Pero no podrá vender este ejemplar, aunque le deseamos la mejor de las suertes a nuestro embajador durante una década.

