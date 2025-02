El último inquilino de la torre de la Catedral de Badajoz

Con seis años subió por primera vez los 142 peldaños de la torre de la Catedral. Repitió aquella escalinata arriba y abajo muchos días durante ... 15 años. Daniel Perera tiene hoy 82 y lleva décadas viviendo en Sevilla, pero siempre ha repetido a sus cuatro hijos y once nietos que se crió en «la ventana más bonita de Badajoz».

Es el hijo del último campanero y se marchó cuando, una vez fallecido su padre en 1970, alquiló un piso con su madre en la calle Bravo Murillo. Ya era un hombre de 21 años que impartía Latín y Griego en su propia academia.

Muchos años antes, la Guerra Civil cambió el sino de su padre, también llamado Daniel Perera. Capitán del Ejército del bando vencido, perdió su trabajo con el fin de la contienda y fue encarcelado en el Fuerte de San Cristóbal. En los tres años que estuvo, durante un vis a vis con su esposa, engendró a su único hijo. Una vez fuera, el matrimonio volvió a Higuera de Vargas, el pueblo de los dos. Él trabajó de lo que pudo durante unos años. «Cuando ya no pudieron más se fueron a Badajoz, y yo con ellos».

«Estuvieron viviendo en una casa de una prima de mi madre y después de guardas de un chalé», hasta que supo de este trabajo en la Catedral y se hizo campanero.

«No tenía ni idea». Aprendió a marchas forzadas del anterior campanero, que se jubiló poco después. Algunas dependencias de aquella casa, ubicada en la primera planta, han desaparecido. Ni la cocina ni el baño que usaba la familia han llegado a estos días. Desde la vivienda se tenía acceso a dos amplios ventanales de la torre. En uno de los habitáculos permanecen los huecos por los que caían las cuerdas con las que su padre tocaba las campanas.

«Mi memoria es un poco rara», dice riendo tras dar más de 80 vueltas al calendario. Pero recuerda nítidamente las «dificultades de sus padres». Aunque exclama sin dudar que él fue feliz. ¡Qué niño no lo es!».

«Me recorría los tejados enteros, me los sabía todos: iba a ver los nidos de palomas... yo era uno más de los tejados»

Lo que más le gustaba era asomarse a las ventanas. Y, sobre todo, a la de estilo plateresco que da a la calle del Obispo. Las mejores vistas de la ciudad estaban en otras, pero él pasaba las horas leyendo allí. «Era enorme y yo siempre he leído mucho». Por dentro, la ventana era normal, pero estaba en una una salita. «Era uno de mis refugios». El otro escondite estaba a cielo abierto. Desde la cocina pasaba a una terraza, y de ahí saltaba a las cubiertas y tejados. «Salía mucho, me recorría los tejados enteros, me los sabía todos. Iba a ver los nidos de Paloma... yo era uno más de los tejados».

Daniel aprendió de su padre a tocar las campanas. «De mayor también le di cuerda al reloj. Tenía unas pesas grandes, que bajaban y había que subir con unas manivelas para que el reloj no se parara». «Toqué las campanas y el reloj muchas veces. Sobre todo, cuando venía de vacaciones en el Seminario, donde estaba interno».

Ampliar Retrato de Daniel Perera, el último campanero de Badajoz. HOY

Ayudaba a su padre. «Subíamos a la gente al campanario, que entonces ofrecía la mejor vista de la ciudad, y creo que lo sigue siendo». Era importante porque su padre complementaba el sueldo con las propinas que recibía. «Su sueldo era más bien escaso. Para él no fue fácil porque había formado parte del Ejército». En vida, su padre recibió un «castigo total». Pero, cuando murió, su madre recibió la pensión de militar de su padre hasta que falleció.

El hijo de ese matrimonio se hizo monaguillo y ayudó en las eucaristías varios años hasta que una vez cumplidos los doce ingresó en el Seminario. Se salió ocho años después, cuando terminó Filosofía, y volvió a la torre a vivir con la familia. Hasta que su padre falleció y, ya con una academia fundada y alquilaron un piso para los dos.

«Llegué a tener cierto prestigio dando clases de latín y griego», rememora. Pero los cambios en la reválida de sexto, cuando eliminaron las dos lenguas clásicas, le obligaron a replantearse el futuro. Se convirtió en profesor en la Compañía de María y, de forma simultánea, estudió Derecho. Cuando acabó siguió de profesor mientras se preparaba la oposición de Administrador General del Estado. «Y de ahí estuve en muchos sitios. Fui administrador general en el hospital de La Paz, de allí me vine de subdirector provincial del Insalud en Sevilla. Llegué a ser gerente provincial de la delegación de Sevilla. Y aquí he permanecido el resto de mi vida». Con él, su esposa, Aurelia Pavo, de Villar del Rey.

El verano pasado, cuando el Museo de la Catedral ya había contactado con él para la musealización de la torre, llevó a sus cuatro hijos y once nietos a la torre. «En dos veces, porque somos muchos. Mis nueras también vinieron».

«Mis cuatro hijos y mis once nietos han subido a la torre conmigo, en dos veces porque somos muchos, y mis nueras también»

Quien más veces le ha acompañado ha sido uno de sus hijos. «Es un poco intelectual, doctor en Filosofía del Derecho, y siempre estaba preguntando». Consiguió la primera visita gracias a Román Cortés, padrino de su hijo y amigo de la infancia.

Otro de sus hijos, arquitecto, ha ayudado a ubicar las zonas de la vivienda que ya no están, así como una puerta que desapareció. «Mi hijo consiguió la ubicación de la puerta por la que yo decía que salía a la terraza a raíz de una foto de HOY». Otro es Dirección y Administración de Empresas y trabaja en una multinacional francesa y el cuarto es licenciado en Pedagogía dedicado a una academia on line.

Daniel Perera no conserva fotos de su padre ni de aquellos días de infancia en la torre de la Catedral. Pero recuerda que tocar las campanas le resultaba fácil. Aunque no ha vuelto a hacerlo desde que salió de la torre, hace 61 años.

Ampliar Vista de la ciudad desde el campanario, recién abierto para visitas. Pakopí El campanario abre a las visitas Los interesados en conocer la torre de la Catedral pueden hacerlo desde esta semana. El Arzobispado ha incrementado la seguridad y rehabilitado el campanario, que también está disponible. Durante un año han preparado las dependencias y musealizado su contenido. Aunque se ofrecen visitas guiadas, se pueden adquirir dos entradas. Una para el templo de la Catedral y la torre (5 euros la general y 4 euros la reducida) y otra que, a la visita de la Catedral y la torre, añade las doce salas del museo y el claustro (8 euros la general y 6 la reducida). Con los dos tickets se entrega una audioguía para saber qué se está viendo. Se puede entrar por el Museo o por la puerta del Cordero, la más próxima al Ayuntamiento. El horario de visitas es de martes a sábado, de 10.30 a 13.30 horas y de 17 a 19 horas.