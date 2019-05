El último hallazgo arqueológico de la Alcazaba de Badajoz ya es un basurero Basura arrojada a los restos arqueológicos. / PAKOPÍ La cloaca de la cárcel real descubierta en las obras de restauración de la barbacana de San José empieza a acumular desperdicios MIRIAM F. RUA Jueves, 2 mayo 2019, 08:06

De cloaca del siglo XVI a contenedor del siglo XXI. En eso se ha convertido el último hallazgo arqueológico de la Alcazaba, localizado durante las obras de restauración de la barbacana de la plaza de San José y de la puerta del Capitel.

El nuevo yacimiento, que se ha dejado a la vista, protegido solo con una barandilla, acumula ya desperdicios de todo tipo. Botellas, latas, cajetillas de tabaco, ramas de árboles, revistas y papeles han sido arrojados al interior de este pozo excavado en la roca hace cinco siglos.

La zona arqueológica se reabrió al público hace menos de un mes y la imagen que ofrece ya es llamativa tanto a pie de calle como desde el adarve de la muralla desde donde también se atisba la basura.

El hecho de que aún no se haya musealizado el yacimiento y por tanto, no haya ninguna información sobre los hallazgos arqueológicos produce más asombro entre vecinos y visitantes. «Me he sorprendido porque suponía que sería algo importante al estar en las murallas, pero solo veo botellas. No sé qué es», decía desconcertado Carlos Tena, que estaba en Badajoz de excursión.

Precisamente, la aparición de esta fosa séptica, junto con los restos de una pequeña industria anterior a la instalación de la cárcel real, recondujeron el proyecto de rehabilitación, cuyo fin inicial era recuperar la barbacana, que presentaba riesgo de derrumbe.

Durante los trabajos arqueológicos, se descubrió que el antemuro era contemporáneo, mientras que lo que había debajo aportaba nuevos datos de la ocupación histórica adosada a este tramo de la muralla y se decidió dejar este tramo como yacimiento.

«Los hallazgos pueden enriquecer el estudio histórico porque representan una fase de ocupación histórica de la ciudad, pero siempre que se conserven de una forma digna. Lo que no puede pasar es que se convierta en otro pozo de basura del siglo XXI», valora Manuel Cienfuegos, de la asociación Amigos de Badajoz.

«No se pueden dejar las cosas a medias, si se quiere mantener el yacimiento que le pongan un cristal y lo musealicen. De ninguna de las maneras puede consentirse que se convierta en un espacio degradado y deteriorado como ocurre con los yacimientos tanto de la primera fase como de los restos junto a Biblioteconomía, que se han convertido en un vertedero de plásticos y desperdicios», añade.

La asociación Cívica también es de la misma opinión:«Todo el mundo sabíamos que antes o después se iba a convertir en un basurero. Es producto no solo de una incorrecta intervención en el patrimonio sino de que no se pone en valor», comenta su presidente José Manuel Bueno.

«Los residuos –prosigue– se amontonan porque desde arriba de la muralla, donde se hacen botellones de noche, se arrojan las botellas y porque los papeles de la terraza vuelan y acaban ahí».

La solución, para la Cívica, también pasa por colocar un vidrio o una reja que proteja el pozo e impida la acumulación de basura o que se limpie asiduamente. También reclaman paneles informativos porque, valoran, «el ciudadano y el visitante no sabe ni que es eso ni por qué lo han dejado ahí».

Sobre esto, el Ayuntamiento ha asegurado a HOY que dará la orden para que limpien el yacimiento y que, de momento, no se plantean colocar nada que impida que arrojen basura dentro, porque no estaba previsto en el proyecto de rehabilitación.

No obstante, añaden las mismas fuentes, creen que con el concurso que va a lanzar, cuyos plieguos se están ultimando, para la limpieza de las fortificaciones se podrá mantener el yacimiento en buen estado.

Otro asunto que también ha despertado la crítica de vecinos y asociaciones de defensa del patrimonio es que la terraza del bar que está en la plaza de San José ocupa con los veladores este espacio patrimonial, tapando incluso la visión del recién recuperado muro lateral de la puerta del Capitel, donde se han dejado unas hornacinas como testigo de las ocupaciones domésticas de esta zona entre los siglos XVII y XIX.

Veladores tapando el muro rehabilitado del Capitel. :: / PAKOPÍ

Retirar los veladores

A este respecto, Amigos de Badajoz pide que se traslade la terraza a la propia plaza de San José o a la acera, pero fuera del solado de piedras que ocupa actualmente.

Lo mismo solicita la Cívica. «No deberían ocuparse los espacios patrimoniales, porque al final las hornacinas que se han dejado terminarán convirtiéndose en reposavasos. Mientras más retirados estén los veladores de la zona rehabilitada, más podrán acercarse los turistas y los propios ciudadanos a conocer ese espacio».

Sobre esto, la Concejalía de Patrimonio ha asegurado a HOY que ya ha solicitado al servicio de Vías y Obras que mida el espacio que ocupan los veladores para plantear un sitio alternativo a la terraza, fuera del entorno del yacimiento.