La UEx orienta a sus futuros estudiantes, preocupados por las salidas laborales

Los motores y la electrónica son una de las pasiones de Fernando Lorente. Este estudiante de Bachillerato del Colegio Salesiano de Badajoz, fue uno ... de los jóvenes que ayer se entusiasmó con el túnel del viento o la cortadora láser de la Facultad de ITI.

Él fue uno de los que visitó las instalaciones de la Escuela de Ingenierías Industriales. «Probablemente termine estudiando Ingeniería Mecánica. Me he decantado por estos estudios por vocación, pero también porque tiene muy buen índice de empleo», explicaba el joven, que aún tiene superar la Ebau.

Alrededor de 2.500 estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior han visitado los diferentes centros que la Universidad de Extremadura tiene en Badajoz esta semana. Una actividad que se enmarca dentro de las Jornadas de Puertas Abiertas que finalizan hoy. Allí los estudiantes se mostraron más preocupados por las salidas laborales que por su vocación. Así lo contaron a HOY algunos de los jóvenes que se decantaron por las facultades de ingeniería o medicina.

«Me gusta arquitectura o edificación aunque espero que la visita me ayude» Enma Rodríguez Preuniversitaria

Antes de visitar los centros que forman el campus de Badajoz, los preuniversitarios eran recibidos en el Edificio Metálico. Allí miembros de la UEx y del Consejo de Estudiantes les daban información sobre los diferentes grados que ofrece la UEx. Pero lo que más animó a los jóvenes fue el sorteo de merchandising con el que algunos consiguieron camisetas y mochilas de la Universidad que les servirán de recuerdo de estas jornadas.

«Este curso es muy complicado para los alumnos, se pasan el año preocupados por una nota y eso les hace meterse en carreras que a veces no tienen mucho que ver con lo que realmente les gusta», explicaba desde el Consejo de Estudiantes de la UEx Alberto Gómez.

Para este estudiante de tercero de Ingeniería estas jornadas son esenciales para que los preuniversitarios puedan elegir su futuro. «Muchos vienen a ver la facultad porque les gusta la física o las matemáticas. Les explicamos qué podrán estudiar aquí y cómo son los planes de estudio, por lo que pueden conocer las salidas laborales».

Para poder aclararse en cuanto a su futuro, también visitó la escuela de Ingenierías Industriales Enma Rodríguez. Ella llegó desde el instituto Albarregas de Mérida, y no tiene claro lo que quiere estudiar. «Me gusta la arquitectura o la edificación y he venido a ver esta facultad porque es lo que más se asemeja a mis gustos», contaba.

Pese a que el taller donde le explicaron cómo funciona una cortadora láser le pareció interesante, Emma tiene claro que no es exactamente la especialidad que ella quiere cursar. «Lo que he visto hasta ahora no tiene mucho que ver con lo que quiero hacer, espero que la visita me ayude a decidirme», zanja.

En el túnel del viento, el profesor de Mecánica de Fluidos, Conrado Ferreras, explicó a los alumnos cómo se estudian las cargas que el aire ejerce sobre las estructuras que se construyen.

La cortadora láser también fue otro de los elementos que sorprendió a los jóvenes. «Aquí dirigimos el láser para que corte diferentes materiales y poder fabricar todo tipo de piezas, como trofeos», explicaba a los preuniversitarios Eduardo Sánchez.

Un total de 17 talleres que organizaron los estudiantes de ingeniería y que dieron a los jóvenes la oportunidad de aclarar su futuro. «Esta visita les sirve para confirmar si las inquietudes que tienen se tratan o no aquí en la universidad. Donde queremos que vean de primera mano lo que pueden llegar a hacer en el centro», subrayaba el director de ITI, José Sánchez.

Estos talleres también se han celebrado en cada facultad en función de sus materias, prueba según el rector de la UEx, Pedro Fernández de la calidad docente y social de la universidad.