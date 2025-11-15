Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico

Urbanismo permite edificar viviendas en el solar que aún ocupa el almacén de alimentación Udaco, en la calle Doctor Antonio Sánchez Misiego, en San Fernando.

El cash cierra sus puertas el próximo 31 de diciembre por la jubilación de su gerente, Justo Monago, y los cambios en el sector en las últimas décadas. Badajoz tiene poco que ver con la ciudad que era en 1964, cuando una veintena de cooperativistas se asociaron para abrir el primer 'cash' en la avenida de Carolina Coronado ni con 1984, cuando inauguraron la nave que bajará la persiana definitivamente el próximo 31 de diciembre. Nació para atender las necesidades de los ultramarinos, pero apenas quedan tiendas de este tipo ni en la ciudad ni en la comarca, mientras las grandes cadenas de supermercados han experimentado una expansión muy importante en los últimos días.

Así que, finalmente, Udaco ya no abrirá sus puertas el 2 de enero. Ahora se plantea la pregunta sobre el destino de este solar, que se ha quedado en una zona cotizada, entre chalés y muy próxima al instituto de San Fernando y a la avenida de Adolfo Díaz Ambrona.

Los socios cooperativistas, propietarios del suelo, tendrán que decidir qué hacer con el terreno, que se puede vender para construir casas

Los socios cooperativistas son los propietarios del suelo y ahora tendrán que ponerse de acuerdo sobre qué hacer con el terreno, aunque lo más probable es que el destino sea la venta para construir viviendas.

El uso pormenorizado de la parcela es residencial unifamiliar exclusivo con otros compatibles como residencial de vivienda unifamiliar o en bloques. El listo de compatibilidades es grande y va de industrial y comercial hasta hotelero o administrativo y para equipamientos públicos, como educativo y sanitario.

2.392 metros cuadrados de solar

La finca tiene una superficie de 2.392 metros cuadrados y una nave de 1.782 metros cuadrados. Se edificó antes del PGM actual y le faltan obras de urbanización, por lo que está considerado suelo urbano no consolidado. Esto implica que para realizar cualquier actuación en el futuro debe ir acompañada de la urbanización. En la nave solo pueden realizarse obras de conservación y su derribo conllevaría la retirada del amianto que queda en la cubierta, lo que encarece el derribo. El almacén conserva delante un solar para aparcamiento.

Hace 60 años, cuando construyeron la nave, este solar con forma triangular estaba prácticamente en mitad del campo. Pero hoy está integrado en una zona atractiva.