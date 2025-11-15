HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Parcela en la que se ubica Udaco, muy próxima a Adolfo Díaz Ambrona.

Parcela en la que se ubica Udaco, muy próxima a Adolfo Díaz Ambrona. HOY

Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico

El gran almacén de alimentación cierra el 31 de diciembre en una zona clave, entre los chalés de Antonio Sánchez Misiego y la avenida de Adolfo Díaz Ambrona

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:51

Comenta

Urbanismo permite edificar viviendas en el solar que aún ocupa el almacén de alimentación Udaco, en la calle Doctor Antonio Sánchez Misiego, en San Fernando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

