El turismo choca con el botellón en la Alcazaba Una turista mira los restos de botellón en la muralla de la Alcazaba. :: HOY En Semana Santa, los visitantes se encontraron basura en varias zonas del recinto árabe, que sigue usándose para beber NATALIA REIGADAS Badajoz Domingo, 28 abril 2019, 08:06

El Domingo de Resurrección, aprovechando que la lluvia dio un descanso, muchos pacenses y turistas se lanzaron a recorrer el monumento más importante de la ciudad. Pasearon principalmente por el adarve (el camino de la muralla). Es un paseo de 1,2 kilómetros rehabilitado y muy lucido que, sin embargo, se vio salpicado por bolsas, botellas de alcohol, litronas y otro tipo de basuras. El botellón chocó con el turismo en la Alcazaba.

En este monumento es habitual que se reúnan grupos de jóvenes por las noches. La mayoría se queda en los jardines, que suelen aparecer cubiertos de botellas y bolsas. Sin embargo, en estas zonas la limpieza es más contante, por lo que solo afecta a los visitantes más madrugadores que se lo encuentran a primera hora.

En el recorrido de la muralla, y en la Puerta del Alpéndiz, que da acceso a las laderas, se celebran botellones. Se trata de pequeñas reuniones, no grandes concentraciones, pero dejan un rastro de basuras en las torres y otros puntos de la Alcazaba.

La basura se acumula en los yacimientos arqueológicos, que no se limpian regularmente

Lo más común es encontrar un par de bolsas verdes, el plástico de una bolsa de hielo, un par de botellas de alcohol vacías, los refrescos para la mezcla y los vasos. Prácticamente en cada torre se ven estos restos. Los jóvenes se refugian en estos puntos porque es más difícil que se les vea desde el recinto interior. Esta actividad no es legal, ya que en Badajoz solo hay una zona autorizada para beber en la calle. Se trata del recinto ferial, en Caya.

El botellón no es un problema nuevo en la Alcazaba. Siempre que hay buen tiempo vuelven las reuniones de este tipo en el recinto árabe. Los colectivos en defensa del patrimonio han reclamado en numerosas ocasiones que se cierre el monumento por las noches. No solo por este problema, sino también por los actos vandálicos que ha sufrido como pintadas, desprendimientos de piedras, se rayan nombres en las murallas e incluso se ha detectado consumo de drogas y prostitución en los yacimientos arqueológicos.

Precisamente los yacimientos son otros de los puntos más afectados por el botellón porque en estas áreas se acumulan las basuras. Se trata de los recintos donde se ha excavado porque hay restos valiosos, por ejemplo los baños árabes detrás de la Biblioteca del Estado. Al ser parcelas valladas para no permitir el acceso, los servicios de limpieza tampoco pasan de forma regular y se amontonan las bolsas, las botellas, los envases y miles de colillas de cigarros.

Otro problema es que en las zonas donde se hacen botellones, los participantes suelen orinar en la muralla. A la mañana siguiente se nota el hedor.

El Ayuntamiento se niega a clausurar el recinto por las noches porque considera que se penalizaría a las personas que hacen un buen uso de la zona, por ejemplo para ir a tomar el fresco a la explanada. Como opción apuestan por instalar cámaras de seguridad para proteger la zona. En 2016 se anunció por primera vez esta medida y en 2017, después de una ataque grave a parte de la muralla, los responsables municipales concretaron que serían 21 las cámaras para controlar el recinto. Por el momento no hay fecha para su instalación. El Consistorio explica que necesita una autorización del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para colocar este sistema de videovigilancia y otro que pondrá en el Casco Antiguo.

«¿Ha habido alguna fiesta?»

Los turistas de Semana Santa alabaron en general la Alcazaba y muchos se sorprendieron al ver que un recinto tan valioso fuese gratuito al no se cobrase entrada por entrar. Es el caso Jorge Aio, que se desplazó desde el País Vasco y visitó la ciudad con su mujer y su hija. La familia había realizado un recorrido por distintas localidades de Extremadura y Portugal y les gustó el recinto árabe. En cuanto a la basura: «¿Ha habido alguna fiesta no?», preguntó Jorge, quien indicó al saber que se trataba de un botellón ilegal que en Bilbao también hubo problemas hace años en el Casco Viejo. «Es una pena, la verdad, porque este sitio es precioso», indicó.

Paco Mayor es pacense, pero también dio un paseo por la Alcazaba hace unos días. «Hace mucho tiempo que no venía. No había dado la vuelta entera a la muralla y es una maravilla, pero es verdad que ves las botellas, las bolsas de patatas por todas partes y te da vergüenza. No sabemos cuidar las cosas».

Otra queja repetida entre los visitantes es la falta de iluminación, especialmente en los columpios. También destacaron que no hay servicios públicos. Esta fue la demanda de Manu Blanco, una jubilada de una localidad cercana. «Esto es muy grande y no me puedo creer que no haya nada, ni un bar, ni baño, ningún lugar donde ir», se lamentó.