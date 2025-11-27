La Tuna de Medicina de Badajoz triunfa en el certamen nacional celebrado en Pamplona La agrupación pacense recibió el primer premio a la mejor tuna y el galardón en la categoría de mejor baile de capa

Actuación de la Tuna de Medicina de Badajoz en Pamplona, este pasado fin de semana.

A. Murillo Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:57

La Tuna de Medicina de Badajoz se ha alzado con el primer premio en el XXXIV Certamen Nacional celebrado en Pamplona el pasado fin de semana. En esta edición han concursado siete tunas procedentes de la Universidad de Extremadura, Alicante, Granada, la Autónoma de Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.

La agrupación universitaria pacense ha ganado por vez primera este galardón, uno de los más prestigiosos certámenes de tuna de nuestro país. Recibió, además, el premio en la categoría de mejor baile de capa. La tuna de Badajoz ofreció un espectáculo compacto, combinando los tradicionales bailes de capa, bandera, pandereta, junto con actuación de solistas y música instrumental de cuerdas.

Tras una comida de hermandad en Hotel NH Iruña Park, las actuaciones tuvieron lugar en el teatro Civivox Iturrama. La exhibición contó con la participación de la anfitriona, la Tuna de Medicina de Pamplona.

La otra triunfadora de la noche fue la agrupación universitaria de Alicante, que se alzó con los premios en las categorías de Mejor pasacalles, Mejor baile de pandereta, Mejor baile de bandera y el premio a la tuna más tuna.

Ya por la noche tuvo lugar la animación por el casco viejo de la ciudad.

Galardones

La Tuna de Medicina de Badajoz, que celebró su 50º aniversario el pasado curso académico, ha obtenido otros galardones en los últimos años, destacando los dos segundos premios obtenidos en las ediciones pasadas del certamen nacional (en Granada en 2024 y en Sevilla, un año antes), además de en otros certámenes (Mejor Solista en Jerez 2025, Azores 2024 y Tágides -Lisboa- 2022).

La agrupación pacense está caracterizada por su componente intergeneracional, donde los nuevos estudiantes universitarios se suman a la veteranía de los antiguos miembros. Se trata de una agrupación con alta presencia en la Universidad, así como en otros aspectos de la vida cultural de la ciudad pacense, con rondas y actuaciones en teatros.

De gran tradición viajera, este año ha realizado un tour por Norteamérica con actuaciones en Canadá y EE UU (Toronto, Búfalo, Nueva York y Washington, entre otros).