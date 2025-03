Una tuna de los mayores muy solidaria

Enredándose en el viento van las cintas que lleva tu capa / son un trocito de corazón, y oirás a la tuna cantar». Esta es una ... de las letras que se escucharon este jueves en el Centro de Mayores Santa Marina, justo el lugar en el que tiene su sede la Tuna de Mayores Ciudad de Badajoz.

En la segunda planta de este local se reúne todos los martes y jueves para afinar sus voces, guitarras, acordeones, bandurrias, laúd y panderetas. Y en este mismo sitio congregaron en el día de ayer a un importante número de seguidores que acudieron a esta ronda solidaria.

«Queríamos hacerle una ofrenda a la patrona de Badajoz y como la Hermandad de la Soledad ofrece desayunos solidarios todos los días para los más necesitados, decidimos organizar una actuación para ayudarles», explica el vicepresidente de la tuna, Sevi Teodoro.

Con este deseo los 29 miembros que forman parte de la tuna cantaron a cambio de leche, café, ColaCao, galletas y magdalenas. Estos fueron los productos que recogieron para entregar a la cofradía y completar así la ofrenda que comenzaron la semana pasada, cuando se presentaron ante la Patrona de la ciudad para cantar.

«Después de cuatro años nos hemos hecho los trajes y no se nos ocurrió mejor modo de estrenarlos que hacer una presentación ante la Soledad», relata.

Ante la Soledad cantaron una semana antes y le ofrecieron un ramo de flores. Además, le entregaron una de sus becas enmarcadas, un obsequio que ha sido depositado a los pies de la patrona. En la ofrenda no pudo faltar la música. Para ello adaptaron algunas de sus letras, como las de 'Silencio' o 'La Aurora'», explica Teodoro. También cantaron plegarias, pero el momento más emocionante para este grupo fue cuando entonaron el himno de la Soledad. «Fue complicado cantar y mantener la emoción», cuenta el vicepresidente de la tuna.

La colecta de alimentos que llevaron a cabo ayer por la tarde no es la primera que realizan los tunos de Badajoz. Ya el año pasado recaudaron alrededor de 400 kilos de comida que entregaron también a esta hermandad. En navidades han participado igualmente en el certamen de villancicos solidarios que recoge alimentos para los más necesitados. «Aunque cantar en una tuna es una actividad lúdica, nuestra labor está muy enfocada a lo social», destaca Guadalupe Márquez de Prado, una de las once voces femeninas. Las 18 restantes son de hombres.

Grupo inclusivo

Las dos últimas incorporaciones a la tuna han sido muy especiales. Una es la de Manolo Magallanes, muy conocido en la ciudad porque su ceguera no le impide hacer sonar su acordeón; la otra es Séamus McKenna, a quién llaman Chema. Este irlandés solicitó unirse a la tuna tras verlos cantar. El idioma no le impide memorizar y cantar canciones tan antiguas como 'Clavelito' o 'La tuna se va', dos de las que no faltan en ninguna de las actuaciones.

La edad media de los 29 componentes supera los 70 años. «Eso tiene connotaciones de salud, el que no tiene diálisis, tiene hipertensión, pero esto no es un impedimento para acudir a los bolos que tenemos», cuenta Sevi.

La cifra que alcanza la suma de la edad de todos los tunos no quieren que sirva de impedimento para que digan que «para ser mayores, no está mal». Con la intención de que esto no ocurra, Manolo Gallardo, jefe de música del grupo, trabaja en los ensayos para que cada uno luzca su mejor voz. «Hay que reconocer que cantar, canta todo el mundo; lo difícil es cantar bien», afirma.

«Hemos tenido que memorizar una veintena de canciones, es un ejercicio mental muy bueno a nuestra edad»

Para lograrlo, los componentes de la tuna han aprendido técnicas de respiración que les ayudan a ejecutar bien las entradas y salidas. También juega a favor de la tuna que muchos de sus componentes tienen experiencia en grupos de música, entre ellos Sevi, que fue integrante de 'La murga el nombre da igual'. Guadalupe, por su parte, estuvo en un coro rociero, y Manolo Gallardo tiene estudios musicales.

Pero su intención no es otra que llevar a cabo un envejecimiento activo. «Hemos tenido que memorizar una veintena de canciones en estos años y esto es un ejercicio muy bueno a esta edad», comentan.

Más allá de los beneficios mentales, los tunos aseguran que este grupo les llena de vida y les hace socializar. Además, les da la oportunidad de ayudar a los demás.

Por delante tienen varias actuaciones, como cantar en la Catedral, aunque la mayoría descansan en el mes de julio, que es cuando están los nietos de vacaciones y tienen que cuidarlos.