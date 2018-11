El TSJEx desestima el recurso del Ayuntamiento de Badajoz sobre las ayudas de contingencia Oficina de Servicios Sociales en San Fernando. :: hoy El PSOE pide el cese de la concejala de Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña R. R. Martes, 20 noviembre 2018, 07:56

El TSJEx ha desestimado el recurso que presentó el Ayuntamiento contra la Junta de Extremadura a cuenta de las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias. Esto es, para los gastos sobrevenidos que familias en situación de exclusión social no pueden afrontar.

La sentencia tiene fecha del 8 de noviembre y contra ella cabe recurso de casación ante el Supremo.

El alto tribunal extremeño rechaza todos los razonamientos que exponía el Ayuntamiento en su recurso. Descarta que existan motivos de nulidad del procedimiento, ni anulabilidad.

La sentencia rechaza todos los argumentos del Ayuntamiento y le impone las costas

El decreto que regula estas ayudas no vulnera el principio de autonomía local, algo que entendían desde el Ayuntamiento pacense. Según la sentencia, la Junta no hace una delegación de competencia sino que considera a los ayuntamientos entidades colaboradoras para estas ayudas. La administración regional sigue interviniendo en la gestión de las ayudas. Además, el TSJEx niega que exista desigualdad entre los extremeños debido a que el ayuntamiento de su lugar de residencia haya suscrito -o no- el convenio con la Junta para conceder estas ayudas.

Por todo esto, el alto tribunal desestima el recurso del Ayuntamiento y le impone las costas.

Los socialistas municipales valoran esta sentencia y cargan contra el Gobierno local. De hecho, la concejala Montserrat Rincón (PSOE) pide el cese o la dimisión de la concejala de Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña.

La concejala socialista justifica que la Junta desistiera de sacar la convocatoria de estas ayudas correspondiente a este año a raíz del recurso del Ayuntamiento de Badajoz. Lo hizo, según Montserrat Rincón, para evitar que una decisión judicial favorable al Consistorio obligara después a los extremeños a devolver el dinero recibido.

Por ello, el PSOE considera que se trata de un recurso «innecesario donde pagaron los más débiles, interpuesto a sabiendas de que sabían que no prosperaría y que responde a una pataleta por no querer asumir la gestión de estas ayudas en su totalidad desde el Ayuntamiento de Badajoz». Según sus datos, más de 500 familias de la ciudad se beneficiaron de estas ayudas en 2017.

240.000 euros para Badajoz

El PSOE insiste en que la convocatoria estaba dotada de un millón de euros para toda la región, de los que 240.000 euros correspondían a la ciudad. «Al no ser gastados y tener el Fondo de Garantía Social un carácter finalista, ese dinero debe devolverse a Hacienda», añadió.

El PSOE pide al equipo de Gobierno que dé explicaciones a los pacenses por haber privado de dinero a los pacenses sin recursos para hacer frente a gastos sobrevenidos. Entre estos cita adquirir un calentador de agua, una estufa, asistencia sanitaria no contemplada en la seguridad social, gastos por endeudamientos, obras y reformas puntuales en el hogar.