El TSJEx confirma la prisión para el joven condenado por agresión sexual a una amiga

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha confirmado la pena de prisión para el joven que fue condenado a cinco años de cárcel por obligar a una amiga suya menor de edad a realizarle una felación.

El procesado negó en la vista que ... esa relación fuera forzada y aseguró que la chica había consentido, un argumento que vuelve a ser rechazado en esta nueva sentencia que confirma la pena de prisión y la obligación de que indemnice a la víctima con 10.000 euros.

Los hechos juzgados ocurrieron en Badajoz cuando el acusado tenía 18 años de edad y ella tenía 16. Era el 11 de septiembre de 2021 cuando el procesado, que no tenía antecedentes penales, se encontró con la chica, con quien a pesar de no tener una relación de noviazgo, ocasionalmente había mantenido relaciones íntimas con anterioridad.

La menor se encontraba junto a una amiga con la que subió al coche del joven, que primero llevó a casa a la amiga. Después la chica le dijo que la llevara a casa, pero el varón condujo hacia el antiguo ferial, donde se instala el mercadillo de los martes, un descampado oscuro donde el joven le propuso mantener relaciones sexuales, a lo que se negó la chica, que le insistió en varias ocasiones para que la llevara a casa.

Cuando estaban en esa situación el varón hizo caso omiso a lo que le solicitaba la joven y comenzó a besarla y hacerle tocamientos, cogiéndola posteriormente por el cuello para que le hiciera una felación.

En la sentencia se indica que tras ese episodio la víctima fue tratada de un trastorno de estrés postraumático y recibió tratamiento psicológico durante varios meses.

Contra esta sentencia recurrió Fernando Cumbres, el abogado de la defensa. Para ello, insistió en el valor de una fotografía de ese día en la que se veía al condenado y la chica en el interior del coche en una actitud jovial, una imagen a la que el tribunal resta valor por dos razones.

La primera es que «esa fotografía no acredita que se trate del vehículo donde ocurren los hechos» dado que no existe una prueba pericial que así lo acredite. La segunda razón es que la chica explicó en el juicio que cuando el agresor le hizo esa foto con su móvil (el del chico porque el suyo se había quedado sin batería) ella estaba en estado de shock y «sonrió porque no quería que la gente supiera lo que había pasado, le daba mucha vergüenza y, además, sus amigos le intimidan un poco y en ese momento no había procesado lo que había pasado».

En esta tesis abundó la psicóloga forense que vio a la víctima. Esta especialista explicó al tribunal que ante un hecho de este tipo «el ser humano no siempre sale a correr, a veces se queda en estado de shock y paralizado a ver si pasa el peligro» mientras le aborda un sentimiento de culpabilidad al pensar «qué tonta he sido».

El tribunal que ha visto este caso en segunda instancia acoge por tanto los argumentos de Segundo Berjano, el abogado de la acusación particular, y confirma una sentencia en la que se da especial valor a la persistencia de la chica a la hora de mantener su denuncia cada vez que se le ha preguntado por los hechos a lo largo de este procedimiento.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.